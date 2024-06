„Minekünk nem feltételeket szoktak szabni, hanem megkérnek, hogy valahova csatlakozzunk” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten, amikor szóba került a Fidesz csatlakozása a Giorgia meloni olasz miniszterelnök vezette Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) frakcióhoz. Olasz lapértesülések szerint ez még sincs így, ugyanis több tag is jelezte, hogy amennyiben a Fidesz csatlakozik, ők távoznak onnan. Giorgia Meloni állítólag nemet mondott Orbán Viktornak emiatt.

A Corriere della Sera olasz lap értesülése szerint Giorgia Meloni olasz miniszterelnök elutasította Orbán Viktor kívánságát, így a Fidesz nem csatlakozhat az Európai Konzervatívok és Reformisták nevű európai parlamenti frakcióhoz.

Informális találkozóra gyűltek össze az európai vezetők két napja Brüsszelben, hogy újraosszák az európai pozíciókat és megállapodjanak az Európai Parlament frakcióiról.

Orbán Viktor múlt pénteken a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy ő azt szeretné, ha a jobboldalon a francia Marine Le Pen és az olasz Giorgia Meloni közös képviselőcsoportot alapítana.

Ha ők ketten meg tudnak állapodni, és mi, a Fidesz csatlakozunk hozzájuk, akkor létrehozhatnánk az Európai Parlament második legnagyobb frakcióját. Sőt, a Néppártból is tudnánk szerintem még áthozni pártokat, könnyen lehet, hogy fél éven belül miénk lenne, a jobboldalé lenne Európában a legnagyobb parlamenti frakció. Erről szoktunk álmodni

– fogalmazott akkor Orbán Viktor.

Az olasz lap szerint ugyanakkor Giorgia Meloni végül még arra is nemet mondott Orbán Viktornak, hogy a Fidesz egyáltalán csatlakozhasson az általa vezetett Európai Konzervatívok és Reformisták nevű frakcióhoz.

Mint írják, a Fidesz felvételének több hátránya lenne, mint előnye, ezért zárva tartják előttük az ajtókat. Az olasz lap azt írja, hogy korábban a frakció több pártja is jelezte, hogy nem kérnek a magyar miniszterelnökből. Mint írják, ennek oka, hogy Orbán Viktort az ECR több tagja is „vállalhatatlannak” tartja, és a belgáktól a finnekig többen is világossá tették, hogy a Fidesz csatlakozása esetén ők távoznak.

A kormánypárt nem kommentálja az ügyet

Az RTL megkereste a Fideszt, de nem adtak érdemi tájékoztatást a fejleményekről. Annyit közöltek velük, hogy a frakcióalakításra vonatkozó tárgyalások jelenleg is zajlanak.

Hogy mi lehet a Fidesz terve most, azt nem tudni, de Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy milyen feltételeket szabott Giorgia Meloni a Fidesz csatlakozásához, azt válaszolta:

Félreértés, minekünk nem feltételeket szoktak szabni, hanem megkérnek, hogy valahova csatlakozzunk.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a Fideszt a nagy többség szeretettel várja az ECR-be, belépésüket pedig már akkor sürgették, amikor kiléptek az Európai Néppártból.

Az RTL megszólaltatta Feledy Botond külpolitikai szakértőt is, aki úgy gondolja, hogy az ECR-hez való csatlakozás nemcsak a Fidesznek, hanem Meloninak is érdeke lehet. „Giorgia Meloninak kitűzött célja, hogy a harmadik legnagyobb frakciót kovácsolja a Néppárt és a szocialisták után, tehát most még vadászik tagokra. Ehhez még némi időt kell hagyni Georgia Meloninak, tehát nem tekinthetjük lezártnak a tárgyalásokat szerintem még a Fidesszel sem” – állapította meg a szakértő.