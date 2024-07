Nicolas Sarkozy elismerően beszélt Orbán Viktor moszkvai útjáról

Orbán Viktor pénteki moszkvai útjáról egyeztetett Nicolas Sarkozyvel – adta hírül az MTI a Mandiner írását.

A magyar miniszterelnöknek az ukrajnai háború lezárására tett diplomáciai erőfeszítéseivel kapcsolatban a lap megkeresésére az Orbán Viktorral régóta remek viszonyt ápoló, 2007-től 2012-ig hivatalban lévő francia köztársasági elnök pénteken úgy fogalmazott: „a békéhez vezető út első lépése, hogy helyre kell állítani a kommunikációs csatornákat”.

„Az orosz-ukrán háborúnak nincs katonai megoldása. Békét pusztán diplomáciai tárgyalások útján lehet elérni. A nap végén ez a felek döntése lesz. De első lépésként helyre kell állítani a kommunikációs csatornákat” – fogalmazott a lapnak Nicolas Sarkozy.

Orbán Viktor Kijevbe és Moszkvába is elutazott

Mint arról az Index beszámolt, Orbán Viktor kedd reggel érkezett Kijevbe, hogy tárgyalásokat folytasson Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A találkozó legfontosabb témái között voltak a béke megteremtésének lehetőségei és az ukrán–magyar kapcsolatok aktuális kérdései.

A találkozót Oroszország úgy kommentálta, a Kremlnek nincsenek elvárásai, ugyanakkor kihangsúlyozták, hogy „Orbánt olyan politikusként ismerik, aki tudja, hogyan kell elég keményen megvédeni országa érdekeit”.

A békemisszió keretében a kormányfő pénteken Moszkvába is ellátogatott, hogy az orosz–ukrán háború másik felének vezetőjével is tárgyaljon. Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy Orbán Viktor nemcsak magyar miniszterelnökként, de az Európai Tanács elnökeként is érkezett Moszkvába. A zártajtós beszélgetés előtt Putyin ismertette, hogy többek között a kétoldalú kapcsolatokról is beszélni fognak.

