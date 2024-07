Újabb országban tiltottak be egy veszélyesnek ítélt kutyafajtát

Anglia, Wales és Skócia után Írországban is felléptek a bully XL kutyákkal szemben, a vidékfejlesztési minisztérium új rendeletei szerint 2025 februárjától csak mentességi igazolással lehet tartani az állatokat, onnantól minden előírásnak eleget nem tevő tulajdonos kedvencét lefoglalják és elaltatják.

Betiltják a bully XL kutyákat Írországban – írja a BBC az ír vidékfejlesztési minisztérium által bejelentett új rendeletekre hivatkozva. Az országban már egyes kutyafajták, köztük a német juhászkutyák és a rottweilerek tartása korlátozott, de eddig nem volt hasonló tilalom.

Heather Humphreys vidék- és közösségfejlesztési miniszter hangsúlyozta, hogy az intézkedés „a közbiztonság érdekében” történt, miután a közelmúltban számos szörnyű támadást követtek el a fajtához tartozó állatok, köztük egy fiatal nő halálát is okozva. A tárcavezető a kutyák ellenőrzésével kapcsolatos kérdéseket vizsgáló csoportot márciusban hozta létre, emellett 2 millió eurót különített el a helyi hatóságok számára, hogy bővítsék és fejlesszék a kutyamenhelyeket és a felügyelőket.

Simon Harris ír miniszterelnök szerint „egyértelműen szükség van” a kormányzati fellépésre, hozzátéve, hogy ő is támogatja a tilalmat. A szabályozás értelmében október 1-jétől tilos lesz az import, a tenyésztés és az értékesítés, 2025. február 1-től pedig mentességi igazolás nélkül tilos lesz tartani is a kutyafajtát.

Onnantól minden előírásoknak eleget nem tevő tulajdonos kutyáját lefoglalják és elaltatják.

Az igazolásokat szigorú feltételekhez kötik, beleértve az engedélyeztetés, a mikrochipezés és az ivartalanítás követelményét. „Tudom, hogy sokan nem fognak egyetérteni ezzel a döntéssel. Magam is kutyatulajdonos vagyok, és tudom, hogy az emberek szeretik a kutyáikat. Azonban szem előtt kell tartanunk, hogy egyetlen kutya élete sem ér többet, mint egy emberé” – fogalmazott az ír vidékfejlesztési miniszter.

Az XL bully az amerikai bully legnagyobb fajtája, a leírás szerint nagytestű, izmos testtel és tömbszerű fejjel rendelkező állatok, ami nagy erőt és hatalmat sugall. James Madden állatorvos, az ír munkacsoport egyik tagja szerint a sérülések okozásának lehetősége teszi őket olyan veszélyessé.

Hihetetlenül erősek, és az állkapcsuk ereje képes komoly károkat okozni

– mondta.

A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Vidékügyi Minisztérium (Daera) adatai szerint Észak-Írországban 2023 áprilisától 2024 márciusáig összesen 1581 kutyatámadást vizsgáltak ki, 48 esetben XL bully kutyák álltak a támadások mögött, ezek közül 30 személy vagy más állat sérülésével járt.

Nem példátlan az intézkedés

Ahogyan arról az Index is beszámolt, idén januárban Anglia és Wales után a skót kormány is betiltotta az amerikai bully kutyafajta XL változatának tenyésztését és forgalmazását. A korlátozást Siobhian Brown, a helyi közösségek közbiztonságáért felelős igazságügyi államtitkár jelentette be.

A szakértők szerint a zömök, erőteljes testfelépítésű kutyafajtát az Egyesült Államokban tenyésztették ki az 1980-as években, alapvetően az amerikai pitbull terrier és az amerikai staffordshire terrier keresztezésével. A felnőtt példányok testsúlya meghaladhatja a 60 kilogrammot.

Magyarországon 2010-ig létezett az úgynevezett pitbulltörvény, amely fajtájuknál fogva fokozottan veszélyes, valamint veszélyesnek minősített ebeket különböztetett meg. Az Alkotmánybíróság 2010 őszén meghajolt a szakmai érvek előtt, és megsemmisítette a kormányrendeletet. Az alkotmánybírák döntése óta már nem beszélhetünk a pitbull terrierről és keverékeiről mint veszélyes ebekről, azaz megszűnt az ebek között a fajtaalapú hátrányos megkülönböztetés.