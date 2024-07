Taylor Swift is megszólalt, miután a nevével fémjelzett rendezvényen gyerekeket késeltek halálra

Három gyermek meghalt, többen pedig megsérültek, miután hétfőn egy Taylor Swift-témájú tánc-, jóga- és karkötőkészítő rendezvényen sokakat megkéselt egy fiatal férfi. A történtek után most az énekesnő is megszólalt.

Mint arról beszámoltunk, hétfőn több embert, köztük gyerekeket késeltek meg az észak-angliai Southport városában. Három gyermek, egy kilencéves, egy hatéves és egy hétéves kislány belehalt a sérüléseikbe, nyolc gyermeket és két felnőttet továbbra is kórházban ápolnak, némelyikük állapota válságos.

Az egyelőre ismeretlen indítékú késes támadást ruandai bevándorlóknak a walesi fővárosban, Cardiffban született 17 éves fia követte el. A merénylőt a rendőrség őrizetbe vette gyilkosság és gyilkossági kísérlet gyanújával.

Az incidens a Hope of Hart gyermekklubban történt, egy 6–11 év közötti gyerekek számára tartott, Taylor Swift-témájú tánc-, jóga- és karkötőkészítő rendezvényen. A történtek után most az énekesnő is megszólalt, az Instagram-oldalán tett közzé egy nyilatkozatot, amelyben azt írta, hogy a Southportban történt támadás teljesen sokkolta.

Ezek csak kisgyerekek voltak egy táncórán. Teljesen tanácstalan vagyok, hogy hogyan fejezzem ki együttérzésemet ezeknek a családoknak

– írta.