Elon Musk, az X tulajdonosa megosztott egy hamisított Telegraph-cikket, amely azt állította, hogy a zavargásokban részt vevőket internálótáborokba küldik. A Tesla-vezér nem sokkal később törölte a bejegyzését. A brit napilap közleményben jelezte, hogy a szóban forgó cikket soha nem is tették közzé.

Elon Musk megosztott egy hamisított Telegraph-cikket, amely szerint Keir Starmer azt fontolgatja, hogy a szélsőjobboldali zavargókat Falkland-szigeteki fogolytáborokba küldi – számolt be róla a The Guardian.

Az X vezére körülbelül 30 perc után törölte a posztot, de a Politics.co.uk által készített képernyőfotó szerint

a bejegyzés így is közel kétmillió megtekintést ért el, mielőtt törölték.

Ebben Musk megosztotta a Britain First szélsőjobboldali csoport társvezetője, Ashlea Simon által posztolt képet, amelyet azzal a felirattal látott el, hogy „mindannyiunkat a Falkland-szigetekre deportálnak”.

A hamis írás – amelyet állítólag a The Telegraph egyik vezető hírszerkesztője írt, és a lap stílusában jelent meg – arról szólt, hogy a Falkland-szigeteken lévő táborokat „a zavargásokban részt vevők fogva tartására használnák, mivel a brit börtönrendszer már most is zsúfolt”. A Telegraph csütörtökön közölte, hogy soha nem tette közzé a kérdéses cikket.

Szóvivőjük közleményében így fogalmazott:

Ez egy kitalált főcím egy olyan cikkhez, amely nem létezik. Értesítettük az érintett platformokat, és kértük a poszt eltávolítását.

A lap az X-en közzétett bejegyzésében megjegyezte, hogy „tudomást szerzett egy, az X-en keringő képről, amely állítólag a Telegraph cikke a fogolytáborokról. A lap azonban soha nem közölt ilyen cikket.” Musk nem kért bocsánatot a hamis riport megosztásáért, de továbbra is közzétett olyan anyagokat, amelyek a brit kormányt és a bűnüldöző hatóságok zavargásokra adott válaszait bírálják.

Elon Musk a brit bűnüldöző szervekkel és Keir Starmer miniszterelnökkel is vitába keveredett amiatt, hogy a brit rendőrség a közösségi médiában is nyomozást indított rasszista és fajgyűlölő megnyilvánulások ellen, ezt az X-vezér elutasította, ugyanakkor azzal vádolják, hogy nem veszi elég komolyan a káros tartalmak eltávolítását.