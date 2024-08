A választási kampányhoz kapcsolódó törvényeknek való megfelelés érdekében az Egyesült Államok kormányzati etikai hivatalához eljuttatott terjedelmes dokumentumok azt mutatják, hogy Donald Trump amerikai ingatlanvagyona mellett globális pénzügyi érdekeltségekkel is rendelkezik, többek között Kínában, Szaúd-Arábiában, Iránban, Ukrajnában és Izraelben is. Továbbá több millió kriptovalutával is rendelkezik, és hat számjegyű befektetése van aranyrudakban, írta meg a The Guardian.

De a nyilvánosságra hozott dokumentumok a republikánus elnökjelölt jelentős személyes kiadásaira is utalnak, beleértve több mint 500 millió dollárt, amely mind az író E. Jean Carroll-nak, mind a New York-i főügyésznek tartozik a rágalmazással és számviteli csalással járó polgári ítéletek miatt. Mindkét ítélet ellen Donald Trump fellebbezett, így a perek évekig elhúzódhatnak.

Az elnökjelölt adóbevallása alapján nem lehet megtudni, hogy Donald Trump nyereséges-e vagy veszteséges, ugyanis következetesen ellenállt az adóbevallásainak kiadására irányuló erőfeszítéseknek, bár két évvel ezelőtt a demokrata többségű kongresszus hat évre visszamenőleg kiadta Trump adóbevallását, 2015-ig, addig az évig, amikor először bejelentette indulását az elnöki posztért.

Ez év elején a republikánus elnökjelölt bekerült a Bloomberg 500 leggazdagabb embere közé, 6,5 milliárd dolláros vagyonnal, amely 4 milliárd dolláros növekedés, amely a közösségi médiabirodalmához köthető, annak ellenére, hogy a Truth Social nagy veszteséget könyvelhetett el az utóbbi időszakban.

Ha össze akarják hasonlítani a választók a jelöltek vagyonnyilatkozatát, akkor azt láthatják, hogy Kamala Harris vagyona 8 millió dollár, alelnökjelöltjének a minnesotai kormányzó Tim Walz-nak mindössze 330 ezer dollár. JD Vance 4 millió dollárral rendelkezik, melyből 250 ezer bitcoin, míg Joe Bidennek tízmillió dollárt (ebből 400 ezer az elnöki fizetése), Donald Trump pedig évi 12 millió dollárt szerzett, melyből hétmillió digitális kereskedelmi kártyákból származik.

A volt elnök arról is beszámolt, hogy mintegy 5 millió dollár jogdíjat keresett a Levelek Trumphoz és az Utazásunk együtt című könyveiért.

Egy Biblia pedig, amelyet Lee Greenwood country énekesnővel közösen adtak ki, 300 000 dollárt bevételt hozott számára.

Donald Trump 1 és 5 millió dollár közötti összeget szerzett az Ethereumban kriptovalutákon. Fia, Eric pedig szintén támogatja ezt a fajta pénzszerzési lehetőséget. A felesége is gyűjtött a kampányához pénzt, mintegy 330 ezer dollárt, illetve kínai cégekkel ingatlanügyleteket bonyolítottak le, mely szintén komoly összegeket hozott a Trump-birodalomnak.