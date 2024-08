Hiába a gazdaság helyzete, a brit kormány úgy költekezik, mintha nem lenne holnap

A koronavírus-járvány óta nem volt ekkora különbség a brit állam bevételei és kiadásai között, mint idén júliusban– számol be róla a Sky News a brit Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS) közleménye alapján.

Ez azt jelenti, hogy a július 4-i választások után kormányra kerülő, Keir Starmer vezette munkáspárti kormány júliusban 3,1 milliárd fonttal költött többet, mint amennyi az adóbevételeik voltak, amit hitelből fizettek ki. Ez jelenlegi árfolyamon egy hajszálnyival több mint 1425 milliárd forint.

A Starmer-kormány költése egyrészt azzal magyarázható, hogy kormányra kerülésük után a Munkáspárt bejelentette, hogy a közalkalmazottak közül a tanárok és ápolók fizetését is megemelik. A fizetésük miatt régóta elégedetlenkedő tanárok és az ápolók az infláción felül 5,5 százalékkal többet vihetnek haza havonta júliustól.

Ezenkívül a Starmer-kormány továbbra is tárgyal a tavalyi évben több ízben is sztrájkoló junior orvosokkal, akik 35 százalékos fizetésemelést kérnek. Erre sem Starmer, sem pedig elődje, a konzervatív Rishi Sunak nem volt hajlandó, ugyanakkor a felek reményei szerint még szeptemberig meg tudnak egyezni egy mindenki számára elfogadható fizetésemelésben.

A másik oka, hogy a Starmer-kormány júliusban jóval tovább nyújtózkodott, mint ahogy a takaró ért, hogy jelenleg még az előző, Sunak-kormány költségvetését örökölték, így akkora mozgásterük nincs a költségvetést illetően.

A párt ugyanis annak ellenére kezdett programjának megvalósításába, hogy a tavaly elfogadott költségvetés még teljesen más célokat és prioritásokat határozott meg.

Az új kormány majd októberben nyújtja be saját költségvetését, ami egyrészt a 2025-ös költségvetés mellett vélhetően emiatt az idei év hátralévő részén is változtathat – egyébként korábban arra tettek ígéretet, hogy a következő öt évben csökkenteni fogják az államadósságot, így vélhetően az első munkáspárti költségvetés több kiadáscsökkentést is tartalmazni fog.

Ugyanakkor, mint arra a lap emlékeztet, nem kizárólag Starmerék költekezett hitelből, hanem az előző Sunak-kormány is. A politikától független Felelős Költségvetésért felelős Iroda (OBS) számításai szerint

az elmúlt négy hónapban ugyanis a tervezett 46,6 milliárd fontos háztartási hiány helyett a brit állam 51,4 milliárddal költekezett túl.

Azaz a tervezetthez képest közel 4,8 milliárd fonttal többet költött, amit az állam hitellel pótolt – ebből 3,2 milliárdot Starmerék költöttek túl júliusban, azaz a toryknak is nevezett Konzervatív Párt 1,6 milliárddal lépte túl a költségvetést a választást megelőző három hónapban.

Akár adóemelés is jöhet

Annak ellenére, hogy az elmúlt pár hétben a vártnál kedvezőbb adatok érkeztek a brit gazdaságról, az októberi költségvetés során valószínűleg adóemelésre kényszerül a munkáspárti kormány,

ugyanis a túlköltekezés mellett a költségvetésben így is közel 22 milliárd fontos lyuk található.

Erről beszélt július végén az új pénzügyminiszter, a munkáspárti Rachel Reeves, aki azzal vádolta meg elődjét, hogy a költségvetésben egyszerűen elrejtettek 22 milliárd fontnyi, azaz 10 118 milliárd forintnyi hiányt. Emiatt Reeves már július végén bejelentette, hogy a kormánynak súlyos döntéseket kell majd hoznia, hogy ezt kompenzálják.

Ez egyrészt járhat az adók emelésével, annak ellenére, hogy Starmer korábban azt ígérte, programját adóemelések nélkül, az állam bevételeinek hatékonyabb felhasználásával is el tudja érni – azonban ekkor még nem tudtak a 22 milliárd dolláros lyukról –, másrészt pedig kiadáscsökkentéssel.

A Munkáspárt egyébként a mostani adatokra úgy reagált, ez is mutatja, hogy a toryk 14 év kormányzás után rossz pénzügyi helyzetben adták át az országot. A munkáspárti Darren Jones a lapnak azt nyilatkozta,

Meghozzuk azokat a kemény döntéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy rendbe hozzuk gazdaságunk alapjait, modernizáljuk közszolgáltatásainkat és újjáépítsük Nagy-Britanniát, hogy több pénzt tudjunk visszatenni az emberek zsebébe országszerte.

Mindezek ellenére egyébként a múlt héten közölt adatok az inflációról, a munkanélküliségről, valamint a gazdasági növekedésről a vártnál jóval kedvezőbben alakultak.

(Borítókép: Keir Starmer üdvözli a támogatókat, amint belép a Downing Street 10-be a győzelme után 2024. július 5-én Londonban. Fotó: Christopher Furlong / Getty Images)