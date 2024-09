Holtan találtak hat gázai túszt az izraeli katonák, Joe Biden bosszút ígért

Izrael hat túsz holttestét hozta ki egy alagútból a Gázai övezet déli részén. A jelek szerint nem sokkal azelőtt ölték meg őket, hogy az izraeli csapatok elérték volna őket – írja a Reuters.

A Bloomberg szerint a holttesteket – két nőt és négy férfit – egy föld alatti alagútban találták meg Rafahban.

A túszok között volt az amerikai Hersh Goldberg-Polin is, akit egy dél-izraeli zenei fesztiválon való részvétel közben raboltak el október 7-én.

Joe Biden amerikai elnök helyi idő szerint szombaton késő este egy nyilatkozatban lesújtónak és felháborítónak nevezte a történteket, emlékeztetve arra, hogy az amerikai–izraeli állampolgár „elvesztette a karját, miközben barátainak és idegeneknek segített a Hamász kegyetlen mészárlásakor”.

Az amerikai elnök hozzátette, hogy a Hamász vezetői meg fognak fizetni ezekért a bűnökért,

és megígérte, hogy „éjjel-nappal dolgozni fog egy olyan megállapodásért, amely biztosítja a fennmaradó túszok szabadon bocsátását”.

Az izraeli biztonsági kabinet péntek reggel megszavazta azt a határozatot, amely szerint az izraeli csapatok továbbra is a Philadelphia-folyosón – a gázai-egyiptomi határ mentén fekvő, a rafahi átkelőt is magában foglaló területen – maradnak. Izrael jelenléte a folyosón az elmúlt hetekben a Hamásszal folytatott tárgyalások egyik fő akadálya volt, és Yoav Gallant izraeli védelmi miniszter tiltakozott a döntés ellen, arra figyelmeztetve, hogy az késleltetné a tűzszüneti megállapodást, amely a túszok visszatérését is magában foglalná.