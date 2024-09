Franciaországban bíróság elé állt egy férfi, aki többször elkábította és megerőszakolta a feleségét, valamint több tucat idegen férfit is beszervezett a szexuális bűncselekmény elkövetésére. A rendőrség szerint legkevesebb 92 alkalommal erőszakolták meg a nyugtatókkal elkábított asszonyt 26 és 74 év közötti férfiak.

A 71 éves Dominique P. nevű férfit azzal vádolják, hogy több mint egy évtizeden keresztül interneten toborzott idegeneket, hogy az otthonában szexuálisan zaklassák a feleségét. A nőt olyan mértékben benyugtatózták, hogy gyakorlatilag semmit sem észlelt az ismétlődő visszaélésekből – állítják az ügyvédei.

A BBC információi szerint az ügy elborzasztotta Franciaországot, hiszen a rendőrség legalább 92 alkalommal elkövetett nemi erőszakot azonosított, amelyet összesen 72 férfihez kötnek. Közülük ötvenet azonosítottak és megvádoltak, nekik a férj mellett bíróság elé kell állniuk.

A most 72 éves áldozat csak 2020-ban, a rendőrség tájékoztatása után szerzett tudomást a visszaélésekről.

Az idős asszony ügyvédje, Antoine Camus szerint a tárgyalás „szörnyű megpróbáltatás” lesz az áldozat számára, hiszen ez lesz az első alkalom, hogy videós bizonyítékot lát majd a visszaélésekről.

Total soutien à #GiselePelicot en espérant que la justice condamnera lourdement son mari #DominiquePelicot et tous ses violeurs. pic.twitter.com/NYKFpJrwXr — Claire (@CLTrack2023) September 3, 2024

Szoknyák alá kamerázott

A férj, Dominique P. ellen egy 2020-as incidens után kezdett nyomozni a rendőrség, amikor egy biztonsági őr rajtakapta, amint titokban három nő szoknyája alá filmezett egy bevásárlóközpontban. A rendőrség ezután több száz olyan képet és videót talált a számítógépén, amelyeken a felesége eszméletlen állapotban szerepelt A képek pedig több tucatnyi bántalmazást mutatnak be a házaspár otthonában. A visszaélések még 2011-ben kezdődtek.

A nyomozók egy weboldalon olyan chat-üzeneteket is találtak, amelyekben Dominique P. idegeneket toborzott, hogy az otthonában erőszakolják meg a feleségét. A férfi a nyomozóknak bevallotta, hogy erős nyugtatókat adott az asszonynak, köztük egy szorongáscsökkentő gyógyszert.

Az ügyészek a férfit nemi erőszak elkövetésével, annak lefilmezésével vádolják. A gyanú szerint pénz nem cserélt gazdát.

📢 Ayer comenzó en Aviñón el juicio contra Dominique P. (71) y 51 hombres más por drogar y violar a su esposa entre 2011 y 2020. Ella y su hija han pedido un juicio a puerta abierta y renunciado al anonimato para mostrar las caras de estos hombres. Mujeres valientes frente a… https://t.co/w6A1tjtktS — Feministes de Catalunya (@feministes_cat) September 3, 2024

A nemi erőszakot elkövető, 26 és 74 év közötti férfiak közül volt, aki csak egy alkalommal, de olyan is, aki hatszor is megerőszakolta a nőt. Azzal védekeztek, hogy ők mindössze egy házaspárnak segítettek kiélni a szexuális fantáziáját, Dominique P. azonban kijelentette a nyomozóknak, hogy az erőszakolók nagyon is tisztában volt azzal, hogy a feleségét a tudta nélkül elkábították.

Az elkövetőt is megerőszakolhatták

Egy szakértő szerint az állapota „közelebb állt a kómához, mint az alváshoz”.

Dominique P, aki azzal védekezett, hogy kilencéves korában megerőszakolták, továbbá úgy nyilatkozott: készen áll arra, hogy szembenézzen „a családjával és a feleségével”. A férfit egy 1991-eben elkövetett gyilkossággal és nemi erőszakkal is megvádolták, amit tagad, valamint egy 1999-es nemi erőszak kísérletével, amit a DNS-vizsgálat után beismert.

A dél-franciaországi Avignonban, a Parc des Expositions parkban zajló tárgyalás december 20-ig tart majd. Hétfőn, a tárgyalás nyitónapján a nő – aki szándékosan nem választotta a zárt ajtók mögötti tárgyalást – három gyereke támogatásával jelent meg a bíróságon.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.