A szankciók ellenére Irán újabb rakétákat küldött Oroszországnak

Antony Blinken amerikai külügyminiszter bejelentése szerint Oroszország ismét rakétákat kapott Irántól, amelyeket bevethet az ukránok elleni háborúban. Az ázsiai ország annak ellenére küld fegyvereket Moszkvának, hogy több európai ország is szankciókat vezetett be ellene.

Az Egyesült Államok mellett több európai uniós ország is szankciókat vezetett be Iránnal szemben, mert az ázsiai ország újabb rakétákkal látta el Oroszországot. A lépés növeli a nyomást az Egyesült Államokra, hogy megszüntesse a korlátozásokat, így Ukrajna britek által adott Storm Shadow rakétákat oroszországi célpontok ellen is felhasználhatná − írja a The Guardian.

Az eddigi ukrán kéréseket Antony Blinken amerikai külügyminiszter többek között azzal hárította el, hogy a rakéták fenntartása és személyzetének kiképzése is meghaladja Ukrajna képességeit. Továbbá hozzátette, hogy a Storm Shadow rakétatípus Oroszország belső területein való bevetése újabb vörös vonalat lépne át, és a háború további eszkalációjához vezetne.

Ezzel szemben Andrij Jermak, az ukrán elnök kabinetfőnöke szerint az Irán ellen alkalmazott szankciók kevesek, Kijev az engedélyre vár, hogy nyugati fegyvereket vethessen be Oroszország területén belül. Korábban Joe Biden amerikai elnök engedélyt adott amerikai rakéták használatára, de csak korlátozott mértékben.

A német kancellár, Olaf Scholz a következő békekonferenciára már Oroszországot is meghívná, de eközben Franciaországgal és az Egyesült Királysággal együtt közös nyilatkozatban ítélte el Iránt. Emellett szankciókat is bejelentettek, többek között az iráni légitársaság, az Iranair kitiltását Európából.

Az iráni rakéták csak a konfliktus eszkalációját gyorsítják

Irán új típusú, Fath−360 típusú rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat szállított Oroszországnak, ukrán értesülések szerint mintegy kétszáz darabot egy Kaszpi-tengeri kikötőbe. Ezek a típusok Antony Blinken szerint alkalmasak a közvetlen frontvonaltól távolabbi területek elleni támadások végrehajtására.

Az amerikai külügyminiszter szerint az orosz haderőt Iránban képezték ki ennek a rakétatípusnak a használatára, melynek hatótávolsága akár száz kilométer is lehet, valamint 150 kilogrammos robbanófejjel ellátott, és a hangsebesség háromszorosára is képes.

Ez a fegyverszállítás azonban csak a konfliktus eszkalálására alkalma az amerikai külügyminiszter szerint, hiszen az oroszok ezeket akár heteken belül bevethetik Ukrajna ellen. Az ilyen akciók nem segítik Irán Európával való kapcsolatának konszolidációját. Ennek ellenére Irán tagadta az ENSZ főtitkárának, António Guterresnek írt hivatalos levelében, hogy rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat és drónokat küldött volna Moszkvának.