Télre váltott az időjárás, már Horvátországban is havazik

Teljesen felborította Európa időjárását a Boris ciklon érkezése. Szlovénia és Olaszország után Horvátországban is kifehéredett a táj. Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) szerint az esőzések miatt Ausztriában több helyen is szünetelhet a vonatforgalom. A szakemberek és a hatóságok, az utóbbi idők legnagyobb áradására készülnek. Budapesten, és a magyarországi folyóknál harmadfokú árvízvédelmi készültséget is elrendelhetnek.

Horvátországot is elérte a Boris nevű mediterrán ciklon, amely hatására szeptember 13-án, Soboli községben is havazott. A Platak síközpont webkamerája szerint pénteken folyamatosan esett a hó a településen – számolt be róla a Szabad Magyar Szó.

Az Istramet horvát időjárás előrejelzés alapján pénteken több hegyvidéki területen is kifehéredhet a táj. Horvátországban jelenleg narancssárga riasztás van érvényben, így az Adriai-tenger partján is nagy mennyiségű esőre, és árvizekre kell számítani.

Európában a Boris ciklon miatt az utóbbi idők legnagyobb áradására készülnek a szakemberek.

Mint írtuk, Szlovéniában és Ausztriában szintén nagy mennyiségű csapadék hullott az Alpokban.

A heves esőzések miatt Dél-Németországban, Ausztriában és Csehországban is piros figyelmeztetés van érvényben – írja a horvát Index. Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) a havazás miatt leállította a vonatokat Salzburg és Klagenfurt között, valamint az utasokat is jelentős késésekre figyelmeztetik. Ausztria magasabban fekvő tájain akár 200 centiméteres hó is várható hétfőig. A MÁV-csoport információi szerint az ÖBB arra kéri a közlekedőket, hogy az időjárási körülmények miatt a következő napokban ne utazzanak vonattal Ausztriába.

Guten Morgen aus dem tiefverschneiten Obertauern, wo seit gestern fast ein halber Meter Neuschnee gefallen ist! Im Laufe des Samstag dürfte die Schneedecke hier auf über einen Meter anwachsen #schnee #österreich pic.twitter.com/jPN2Pvu19H — Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) September 13, 2024

Az Osztrák Meteorológiai Szolgálat Bécsben, és Alsó-Ausztriában a legmagasabb szintű figyelmeztetést adta ki az esőzések miatt. Az osztrák fővárosban akár 90 kilométer per órás erősségű széllökések lehetnek. Az Ausztriában jelenleg is tartó kiadós esőzések miatt komoly árhullámra lehet számítani a Dunán és mellékfolyóin. Bécs városvezetése azt tanácsolja a lakosságnak, hogy lehetőleg kerüljék a felesleges utazást. Bajorország legmagasabb részein, valamint Olaszországban, a Dolomitoknál is bőséges mennyiségű hó esett.

La neve torna sulle Dolomiti, in anticipo! Le immagini da Passo Gardena pic.twitter.com/w84JijH5bA — Local Team (@localteamit) September 12, 2024

Magyarországon harmadfokú árvízkészültség is jöhet

Mint írtuk, a Boris nevű mediterrán ciklon péntekre Magyarországot is elérte, így a következő napokban kiadós esőzésre – helyenként 50-200 milliméternyi csapatékra –, és esetleges árvizekre is számíthatunk. A csúcshőmérséklet csaknem 20 fokkal elmarad az egy héttel ezelőtti maximumoktól.

A jövő hétvégén Budapesten is elérheti a harmadfokú árvízvédelmi szintet a Duna vízállása. Az Országos Vízjelző Szolgálat friss hidrológiai előrejelzése szerint a következő egy hétben a Duna Nagybajcs és Budapest közötti szakaszán több helyen kell harmadfokú árvízvédelmi készültségre számítani.

A rohamosan – csak vasárnap várhatóan másfél métert – emelkedő vízszint miatt már kedden víz alá kerülhet az alsó rakpart. Szerdán már másodfokú, jövő hétvégén pedig harmadfokú árvízvédelmi készültséget is elrendelhetnek a fővárosban, amennyiben a Duna vízállása meghaladhatja a 800 centimétert.

