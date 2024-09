Jelentős áttörést ért el a hólyagrák legyőzésében az AstraZeneca gyógyszere

Az izom-invazív hólyagrákban szenvedő betegeknél az Imfinzi 32 százalékkal csökkentette a betegség kiújulásának kockázatát, amikor a standard kezelés mellett adták, állapította meg egy késői stádiumú vizsgálat időközi elemzése. Az 1063 beteg bevonásával végzett vizsgálat szerint a gyógyszer a halálozás kockázatát is negyedével csökkentette, amikor a jelenlegi kezelésekhez, például a kemoterápiához és a műtéthez adták hozzá.

Ez az első alkalom, hogy egy immunterápiás gyógyszer jelentősen javította az általános túlélést az ilyen típusú hólyagrákban szenvedő betegeknél. Az új adatok megváltoztathatják a betegek kezelését, ha zöld utat kap.

Jelenleg csak egy immunterápiás gyógyszer van engedélyezve a hólyagrákos betegek számára, a Bristol Myers Squibb Co. által kifejlesztett Opdivo.

Jelenleg a kemoterápia, majd a műtét után az izominváziós hólyagrákban szenvedő betegek mintegy fele visszaesik – mondta Susan Galbraith, az AstraZeneca onkológiai kutatás-fejlesztésért felelős ügyvezető alelnöke egy interjúban. Az adatok azt mutatják, hogy ezeknek a betegeknek „éveken át van esélyük a normális életre” – mondta Galbraith.

A hólyagrákos eredményeket vasárnap mutatták be az Európai Orvosi Onkológiai Társaság kongresszusán Barcelonában, Spanyolországban, az olyan vizsgálatokkal foglalkozó ülésen, amelyek a klinikai gyakorlat megváltoztatásának lehetőségét látják. Az eredményeket a New England Journal of Medicine című orvosi folyóiratban is közzétették. Az Imfinzi már több más rákos megbetegedés, többek között tüdő-, epeúti és májrák kezelésére is engedélyezett. A gyógyszer az elmúlt negyedévben több mint 1,1 milliárd dollárt (391 milliárd forint) hozott, és ezzel az Astra második legnagyobb bevételt generáló gyógyszere lett.

Ha ebben az új betegcsoportban is engedélyezik, további évi 500 millió (177 milliárd forint) dolláros bevételt hozhat az Astra számára – írta Sam Fazeli, a Bloomberg Intelligence szakértője a tanulmány adatainak megjelenése előtt egy jegyzetben.

Az Astra négy tanulmányt folytat az Imfinzivel különböző típusú hólyagrákban, és az összes indikáció együttes piaca „blockbuster plusz üzleti lehetőséget” jelent a vállalat számára, mondta Dave Fredrickson, az Astra onkológiai üzletágának ügyvezető alelnöke egy interjúban – írja a Bloomberg.