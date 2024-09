Ő Ryan Ruth, a férfi, aki meg akarta ölni Donald Trumpot

Ryan Wesley Ruth több mint tíz órán át várakozott, hogy merényletet kísérelhessen meg Donald Trump volt amerikai elnök ellen. Az ukránpárti aktivista már korábban is felkeltette viselkedésével a hatóságok figyelmét.

Ryan Wesley Ruth felkészült a támadásra. Az 58 éves férfi a mobiltelefonos adatok szerint 12 órán át várakozott Donald Trump golfpályájának kerítése mögött a floridai West Palm Beachen. Becsomagolt egy táskányi élelmiszert, egy digitális fényképezőgépet, egy félautomata puskát és egy távcsövet. Az elnökjelöltek védelmét ellátó titkosszolgálat (Secret Service) egyik ügynöke észrevette Routh fegyverét, és tüzet nyitott, mielőtt megpróbálhatta volna lelőni a volt elnököt, aki éppen egy előre be nem tervezett kört játszott. Nem tudni, hogy a férfi hogyan szerzett tudomást Trump mozgásáról. Az ügynökség ragaszkodik ahhoz, hogy Routh nem látta Trumpot, de a nyilvánvaló merényletkísérlet már a második alkalom, alig több mint két hónap alatt, hogy az életét fenyegetik.

Routhot a szövetségi fegyvertörvények két rendbeli megsértésével vádolják, és akár 20 év börtönbüntetést is kaphat . Egyébként már most is büntetett előéletű, többek között 2002-ben Észak-Karolinában ítélték el ismétlőfegyver birtoklásáért. Az indíték egyelőre tisztázatlan. De – ellentétben Thomas Matthew Crooksszal, a 20 éves fiúval, akit megöltek, amikor júliusban egy pennsylvaniai gyűlésen megpróbálta lelőni a jelöltet –, Routh életrajza és politikai nézetei felfejthetőek nyilvános adatokból.

A közösségi médiában közzétett profilok és egy saját kiadású e-könyv (2,99 dollárért kapható az interneten) egy olyan ember képét festik le, aki változó politikai nézeteket vall, gyűlöli Trumpot, hajlamos az erőszakra és mélységesen naiv azzal kapcsolatban, hogy mi szükséges a geopolitika befolyásolásához – írta a merényletet tervező férfiről szóló portréjában a The Economist.

Routh Ukrajna megnyerhetetlen háborúja című könyve 2023-ban jelent meg magánkiadásban, az országban töltött öt hónapos tartózkodását követően. Ebben azt állítja, hogy kudarcot vallott a Nemzetközi Légióba való belépési kísérlete (a légió tagadja, hogy bármi köze lenne a férfihoz), azt állítja, hogy megpróbált harcosokat toborozni, hogy segítsen az Oroszország elleni háborúban. A könyv alcíme – A demokrácia végzetes hibája, a világelhagyás és a világpolgár: Tajvan, Afganisztán, Észak-Korea és az emberiség vége – jól érzékelteti, hogy annak milyen zavaros a tartalma és a stílusa. A 291 oldalas szöveg műfajilag valahol a napló és a politikai értekezés között helyezkedik el.

Korábban Trumpot támogatta

Routh a könyvben bevallja, hogy 2016-ban Trumpra szavazott. Arról ír, hogy az „idióta” korábbi elnök „átverte”, és úgy érzi, hogy cserbenhagyta külpolitikai baklövéseivel, köztük az iráni atomalkuból való kilépésével. Routh Irántól kér bocsánatot, amiért Trumpra szavazott, és olyan véres megoldást kínál az országnak, amely most már előjelnek tűnik. „Eléggé férfi vagyok ahhoz, hogy kimondjam, hogy rosszul ítéltem meg a dolgot és szörnyű hibát követtem el, és elnézést kérek Irántól” – írja. „Szabadon meggyilkolhatjátok Trumpot, ahogy engem is, ezért a hibás döntésért... Úgy tűnik, itt az USA-ban senkinek sincs mersze a természetes szelekciót, vagy akár a természetellenes szelekciót működésbe hozni”.

Nagyon úgy tűnik, hogy Routh valamikor az első hivatali ciklusa alatt adta fel Trump támogatását. Az X-en megtalálható bejegyzések arra utalnak, hogy 2020-ban Tulsi Gabbard demokrata kongresszusi képviselőnő rövid életű elnökválasztási kampányát támogatta, valamint remélte, hogy Nikki Haley és Vivek Ramaswamy összefognak, hogy legyőzzék Trumpot a republikánus előválasztáson. Dicsérte Joe Biden elnököt az Ukrajnának nyújtott támogatásáért, bár „gyengének” nevezte, és bírálta őt az afganisztáni katasztrofális kivonulás miatt. Kamala Harrist nem említi, mivel a könyv azelőtt íródott, hogy ő lett volna a demokrata elnökjelölt. Emellett azonban azt javasolja, hogy „el kell jutnunk oda, hogy mindig minden vezető nő legyen, hogy elkerüljük ezt a tesztoszteron által vezérelt őrületet és macsó baromságot”.

Bár Routh gúnyolódásának nagy része Trumpnak szól, könyve egy olyan embert mutat, aki szélesebb értelemben kiábrándult a politikából, és akit nem akadályoznak saját önellentmondásai. Elítéli a Capitolium 2021. január 6-i ostromát, de aztán Trump meggyilkolását szorgalmazza, és azon töpreng, hogy a demokraták és a republikánusok arra vannak-e ítélve, hogy „a másik párt egészét lemészárolják”. Felajánlja, hogy „Észak-Korea elrabolja... hogy megmutassa nekik, hogy az amerikaiak nem ellenségek”. A szöveg egyik legleleplezőbb utalása a Hódolat Katalóniának, George Orwellnek a spanyol polgárháború frontvonalában töltött idejéről szóló emlékiratának futó említése. Úgy tűnik, Routh egy újkori Orwellnek képzeli magát, aki a szabadságért akart harcolni Ukrajnában, csakhogy végül hatástalannak érezte ezt a cselekedetét.

Már korábban aggasztó volt a viselkedése

Routh annyira kiszámíthatatlanul viselkedett ukránbarát aktivistaként, hogy más amerikaiak, akik találkoztak vele, jelezték viselkedését az otthoni hatóságoknak. Chelsea Walsh, egy ápolónő, aki 2022-ben Kijevben többször is találkozott Routh-szal, elmondta, hogy erőszakkal való fenyegetései annyira aggasztották, hogy 2022 júniusában a washingtoni Dulles repülőtéren elmondta aggodalmait egy vám- és határvédelmi tisztviselőnek. Walsh a egy órás kihallgatásán – amelyre azután került sor, hogy visszatért az Egyesült Államokba – elmondta a tisztviselőnek, hogy Routh a legveszélyesebb amerikaiak közé tartozott, akikkel másfél hónapos ukrajnai tartózkodása alatt találkozott – írja a The Wall Street Journal.

Megmutatta a tisztnek egy jegyzetfüzetét, amelyben több mint egy tucat amerikai és más olyan személy neve szerepelt, akiknek a tettei riasztották őt – mesélte. Az „Általános ragadozó viselkedés (vagy antiszociális tulajdonságok)” címszó alatt négy név szerepelt. Routhé állt az első helyen.

Routh aggasztó viselkedését már korábban is jelezték az FBI-nak, bár nem Ukrajnával kapcsolatban. Egy tippadó 2019-ben azt mondta a Szövetségi Nyomozó Irodának, hogy Routhnak van lőfegyvere annak ellenére, hogy bűnöző, de amikor tovább kérdezték, nem erősítette meg az információt. Az iroda mégis továbbította az elmondottakat a honolului hatóságoknak, ahol Routh akkoriban élt, és lezárta a nyomozást.

Routh jól ismert volt az ukrajnai önkéntes segélyszervezetek körében, mint „hazudozó” és „egyfajta őrült” – mondta Sarah Adams, egy volt CIA-tiszt, aki segített egy olyan hálózat működtetésében, amely 50 segélyszervezetet kapcsolt össze az információcsere és a humanitárius és önkéntes erőfeszítések koordinálása érdekében. Azt állította, hogy az ukrán kormánnyal együttműködve külföldi harcosokat toborzott, ez azonban nem volt így – mondta.

Jelentették tevékenységét a külügyminisztériumnak

Miután június elején értesültek ezekről az üzenetekről, más segélyszervezetek kitiltották őt a Signal-csoportjaikból, és jelentették tevékenységét a Külügyminisztériumnak, mivel aggályaik szerint emberkereskedelemmel vagy bevándorlási csalással foglalkozhatott. „Óvakodjatok az amerikai Ryan Routh-tól” – figyelmeztette Adams az ukrán segélycsoportokat egy 2023. június 2-i üzenetben.

Sokan próbálták rávenni, hogy hagyja abba a tevékenységét, illetve megakadályozni, hogy az emberek bedőljenek a hazugságainak

– mondta Adams.

Kijevben Routh kékre és sárgára festette a haját, az ukrán zászló színeire, és gyakran viselt piros-fehér-kék amerikai zászlós pólót. Hivatalosnak tűnő plakátokat ragasztott ki Kijevben, amelyeken arra buzdította az Ukrajnának segítséget nyújtó külföldieket, hogy küldjenek neki üzenetet.

Egy francia férfi, aki Ukrajnába utazott azzal a szándékkal, hogy harcoljon, elmondta, hogy Routh segített neki helyet biztosítani az ukrán hadsereg egyik egységében. Emlékezett azonban arra, hogy az amerikai keserű haragjának adott hangot Trumppal szemben 2022-ben Kijevben.

Ryan nagyon feldúlt volt amiatt, hogy Trump megpróbált egyezséget kötni Putyinnal ahelyett, hogy valóban Ukrajna mögé állt volna

– mondta a névtelenséget kérő forrás.

(Borítókép: Ryan Wesley Ruth 2022. május 17-én. Fotó: Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters)