Rács mögött a szexkereskedelembe csöppent karizmatikus lelkész

Apollo Quiboloy lelkipásztor 1985-ben alapította a Jézus Krisztus Királysága Fülöp-szigeteki székhelyű, antitrinitárius, restitúcionista egyházat, amelyet tagjai „Királyság Nemzetként” emlegetnek, és amelynek világszerte megközelítően hatmillió tagja lehet.

Quiboloy éveken át a karizmatikus, isteni erőkkel rendelkező spirituális vezető képét ápolta, aminek köszönhetően pazar életmódot teremtett magának,

egyúttal befolyásos barátokra is szert tett az ország politikai elitjében.

Quiboloy szeptember 8-án kényszerült megadni magát, miután a letartóztatásával megbízott Nicolas Torre III. rendőr dandártábornok végül 24 órát adott a prédikátornak arra, hogy feladja magát, mivel 16 napig tartó patthelyzet alakult ki a templomának Davao Cityben található kiterjedt birtokán.

Ezek a bátor áldozatok megszólaltak, és feltárták megrázó élményeiket. Az általuk elszenvedett visszaélések a manipuláció és kizsákmányolás riasztó mintáját mutatják

– közölte Francisco Marbil Fülöp-szigeteki rendőrfőnök egyik nyilatkozatában.

A lelkész tagadta a bűncselekményeket, ügyvédje, Israelito Torreon szerint a vezető „végső áldozatot” hozott, hogy megakadályozza a rendőrség „törvénytelen erőszakát”.

Quiboloy az Egyesült Államokban a Szövetségi Nyomozó Iroda körözési listáján is szerepel, ahol többek között azzal vádolták, hogy szexkereskedelemmel foglalkozó szervezetet működtetett, amely fiatal áldozatait „örök kárhozattal” és fizikai bántalmazással fenyegette.

Marbil elmondta, hogy a rendőrség ellenőrzi a meg nem nevezett számú áldozat által szolgáltatott információkat, hogy alátámassza a Quiboloy, a Davao városában működő Jézus Krisztus Királysága egyház vezetője elleni ügyeket.

Az eset politikai jelentősége

Quiboloy régi barátja Rodrigo Dutertének, a Fülöp-szigetek korábbi elnökének, aki gyakran szerepelt a lelkész televíziós műsoraiban. Nem meglepően Duterte és környezete hevesen bírálta a Quiboloy elfogására irányuló legutóbbi rendőrségi műveleteket.

Két, Duterte szövetségeseként ismert szenátor – Ronald de la Rosa volt országos rendőrfőnök és Christopher „Bong” Go, Duterte korábbi kabinetfőnöke – szenátusi vizsgálatot is tartott, amelyben megkérdőjelezték a rendőrség módszereit Quiboloy üldözése során, melynek következtében utasítást adtak a házkutatás leállítására.

Benhur Abalos Jr. belügyi és helyi önkormányzati miniszter utalt arra, hogy „az igazságszolgáltatás akadályozása” miatt eljárást indítanak egyes kulcsszereplők ellen, akik megpróbálták megakadályozni a letartóztatást.

Quiboloy régóta szellemi tanácsadója és kulcsfontosságú szövetségese volt Duterte egykori elnöknek, aki kiterjedt egyházi médiahálózatán keresztül támogatta politikai felemelkedését és ellentmondásos drogháborúját.

Duterte ellen jelenleg a Nemzetközi Büntetőbíróság vizsgálódik a drogháborújával kapcsolatos emberiesség elleni bűncselekmények miatt. Ifjabb Ferdinand Marcos elnök korábban kijelentette, hogy kormánya nem ismeri el a Nemzetközi Büntetőbíróság Duterte elleni elfogatóparancsát, de nemrégiben kormánya kifejezte együttműködési készségét a nyomozással.

Quiboloy letartóztatása súlyos politikai kudarcot jelent Duterte számára, akinek viszonya jelentős mértékben elmérgesedett Marcos elnökkel. Quiboloyt és csoportját már régóta gyanúsították azzal, hogy a Duterte klán vagyonát birtokolja. Egyes feltételezések szerint a család ezért támogatja teljes mellszélességgel a lelkipásztort, annak ellenére, hogy milyen elítélendő tevékenységekben vesz részt. Bukásának és a vagyon befagyasztásának gyakorlati hatása az, hogy elveszítik a hozzáférésüket ezekhez a vagyonokhoz.

Érdekes fejlemény, hogy Duterte gyorsan átvette támogatója, Quiboloy összes vagyonának kezelését, miközben a Jézus Krisztus Királysága nehéz anyagi helyzetbe került, mivel a fellebbviteli bíróság meghosszabbította a Quiboloy és az egyház nevén bejegyzett bankszámlák, ingatlanok és egyéb vagyontárgyak befagyasztását.

Mindazonáltal az a tény, hogy Dutertéék képtelenek voltak megvédeni egy nagyon közeli szövetségesüket központjukban, Davao Cityben, óriási csapást jelent politikai hírnevükre és befolyásukra.

Mik lehetnek a várható következmények?

Quiboloy letartóztatásának várhatóan komoly politikai következményei lesznek mind a Duterte, mind a Marcos klán számára. A vallási vezető letartóztatását a Marcos-kormány a jogállamiság melletti elkötelezettségének mércéjeként állíthatja be, vagyis ha a bírósági eljárások az országban zajlanak, akkor a média nagyobb figyelmet fog fordítani az ügy iránt. Ez azt is jelenti, hogy Duterte és szövetségesei is folyamatosan az előtérben lesznek ugyan, viszont rossz fényben fognak feltűnni a nyilvánosság előtt.

A letartóztatás ellenére Duterte és Quiboloy tábora továbbra is harcol. Abalos belügyminiszter közölte, hogy az egyház egy sor eljárást indított ellene és a rendőrség tisztviselői ellen, többek között „vallási érzelmek megsértésének” bűntette miatt. Quiboloy ügyvédje azt is mondta, hogy egymilliárd peso (17,7 millió dollár) értékű polgári pert fognak indítani ellenük vagyonrongálás miatt. Abalos azt is megerősítette, hogy Duterte személyesen is két „rosszindulatú károkozás” miatt indított ellenük eljárást.

Juan Crispin Remulla igazságügy-miniszter pedig arról beszélt, a kormány még mindig tanulmányozza, hogy miként lehetne Quiboloyt bíróság elé állítani, mivel a Fülöp-szigeteken és az Egyesült Államokban is eltérő ügyekben vádolják.

A szerző a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának tudományos főmunkatársa.

( Borítókép: Apollo Quiboloy, Fülöp-szigeteki lelkész, a Jézus Krisztus Királysága antitrinitárius, restitúcionista egyház vezetője megérkezik a Pasig City-i bíróságra 2024. szeptember 13-án. Fotó: JAM STA ROSA / AFP)