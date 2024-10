Az ausztrál műsorvezetőnél 2021-ben diagnosztizálták a gyógyíthatatlan ALS betegséget. A televíziós személyiség többek között az It's a Knockout és a Wombat című gyermekműsorokból volt ismert, 67 éves korában hunyt el.

MacDonaldnál 2021 novemberében diagnosztizálták az ALS-t. A halálos kimenetelű betegségre nincs gyógymód – ugyanebben szenvedett Karsai Dániel alkotmányjogász is, aki az előző hétvégén vesztette életét.

Az ALS-ben szenvedők átlagosan 27 hónappal a diagnózis felállítása után belehalnak a betegségbe. Csütörtökön MacDonald nővére magától MacDonaldtól származó írásos nyilatkozatot tett közzé az egykori tévés műsorvezető Instagramján, amelyben bejelentette a halálhírt.

Isten veletek, barátaim. A nővérem, Kylie azért posztolja ezt, mert elhagytam az épületet – Remélhetőleg egy felhőből nézek le. A tegnap este egy nagyon kemény pár hónapnak vetett véget. Nagyon békés volt a fiúk és Kylie velem maradtak, hogy elbúcsúzzanak. Bár soha nem akartam meghalni, a gondolat, hogy elhagyom a meggyötört testemet, megkönnyebbülés volt

– írta.

Az utolsó hónapjait „keménynek” nevezte, részletezve a szondatáplálással és az ételintoleranciával kapcsolatos problémáit. „Lassan éheztem, egyre gyengébb és gyengébb lettem.” – írta.

A palliatív ellátásba állítása szerint, „sok lelkiismeret-furdalás után” került be. „A fekete humor, amely jól szolgált engem ennek az útnak az első éveiben, kétségbeesésbe fordult... Ha az ember annyira szereti az életet, mint én, akkor nagy bátorság kell ahhoz, hogy olyan döntéseket hozzon, amelyek a búcsúhoz vezetnek” – tette hozzá: „Magammal viszem a szeretetedet és a nevetésedet, és remélem, hogy emlékezni fogsz az enyémre”.

Jenny Woodward, aki együtt dolgozott MacDonalddal a Wombat című műsorban, úgy emlékezett rá, mint „egy olyan emberre, aki beragyogta a szobát, amikor belépett” – mondta az ABC-nek: „Pimasz humorérzéke és ragályos nevetése volt, és mindig jó szeme volt a történetekhez”.

A 80-as években MacDonald volt az It's a Knockout házigazdája, a népszerű brit gameshow ausztrál változata, amelyben a versenyzők sportos időzített feladatokban mérkőznek meg egymással. Az It's a Knockout után MacDonald abbahagyta a televíziós munkát, és a borászat felé fordult – írta a The Guardian.