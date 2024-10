Magyar katonák is szolgálatot teljesítenek a Közel-Keleten

Annak ellenére, hogy harcok dúlnak a libanoni–izraeli határon, magyar katonák továbbra is szolgálatot teljesítenek a térségben, az ENSZ békefenntartó missziójának keretében. Bár a Honvédelmi Minisztérium nem tervezi a katonák hazahozatalát, feladatuk jelenleg főként megfigyelésre korlátozódik.

A kirobbant harcok ellenére továbbra is magyar katonák teljesítenek szolgálatot a libanoni–izraeli határon – válaszolt a Honvédelmi Minisztérium a HVG megkeresésére.

„2021. január 18-a óta katonáink az ír zászlóalj alatt működő lengyel század egyik szakaszában látják el feladataikat” – közölte a minisztérium. A magyar katonák féléves rotációban szolgálnak Libanonban, ahogyan az a HM februári közleményéből is kiderült.

A szakasz feladatai közé tartozik a tábor őrzése és védelme, valamint járőrözés helyi erőkkel együttműködve az ENSZ jelenlétének fenntartása és erősítése érdekében. A magyar katonák olyan táborokban állomásoznak, ahol óvóhelyek is rendelkezésre állnak, így amikor a harci helyzet súlyosbodik, biztonságos menedékbe vonulnak, ha testi épségüket veszély fenyegeti

– áll a minisztérium válaszában.

Bár a tárca nem közölt pontos számot a misszióban részt vevő katonákról, a misszió hivatalos honlapja szerint jelenleg 15 magyar katona szolgál Libanonban.

Tavaly ősszel egy intenzívebb támadás miatt az ír zászlóalj katonái óvóhelyekre vonultak, és az ír sajtó beszámolt arról, hogy ez a magyar katonákra is vonatkozott. Néhány nap hallgatás után a Honvédelmi Minisztérium cáfolta ezt, közölve, hogy „a magyar katonákat nem érte közvetlen támadás”. Akkor a HM azt is hozzátette, hogy ha szükséges, késlekedés nélkül intézkednek a katonák hazahozataláról. Most azonban arra nem érkezett válasz, hogy tervezik-e a magyar katonák hazahozatalát.

