Meghalt Madonna 63 éves testvére

Christopher Ciccone tervező, táncos és művész pénteken „békésen” elhunyt – áll Ciccone családjának közleményében, amelyet a CNN-nek juttattak el. A férfi 63 éves volt. Madonna vasárnap az Instagram-oldalán közzétett posztban búcsúzott testvérétől.

Az énekesnő azt írta, hogy öccse sokáig a legközelebbi ember volt számára, és nehéz leírni a kettejük közti köteléket, ami abból eredt, hogy mindketten mások voltak az elfogadott társadalmi normákhoz képest.

Megfogtuk egymás kezét, és áttáncoltuk magunkat a gyerekkorunkat jellemző őrületen. A tánc volt, ami összetartott minket. Imádtam őt. Kivételes ízIése volt. És nagyon éles nyelve, amit ellenem is bevetett, de én mindig megbocsátottam neki

– írta Madonna, majd megemlítette, hogy a tánc művészete szimbolikusan hogyan „mentette meg” őt és Ciccone-t. Szerinte ez volt az a „szuperragasztó”, ami összetartotta őket, és ez volt az oka annak, hogy mindketten New Yorkba költöztek karrierjük elején.

Az énekesnő arról is írt, hogy kapcsolatuk hullámzó volt, és egy darabig nem is beszéltek egymással. Amikor megtudta, hogy öccse megbetegedett, visszataláltak egymáshoz.

Családja közleménye szerint Ciccone „szeretettel körülvéve” halt meg a rákkal vívott csatát követően. „Örülök, hogy nem szenved többé. Soha senki nem lesz olyan, mint ő. Tudom, hogy valahol táncol” – írta Madonna.

Ciccone és Madonna többször is dolgoztak együtt, pályájuk összefonódott. A férfi szerepelt többek között az énekesnő Lucky Star klipjében, és fontos vezetői szerepe volt a turnékon is. Kettejük kapcsolata akkor romlott meg, amikor Ciccone 2008-ban kiadta a Life with My Sister Madonna című önéletrajzi könyvét, amelyben a nővérével való feszültséggel teli viszonyáról vallott.