Az ukrán elnök egy Brüsszelben tartott sajtótájékoztatón azt állította, tízezer észak-koreai katona állomásozik jelenleg Oroszország által megszállt ukrán területen, ahol az oroszok kiképzik őket. Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin be akarja vetni őket, hogy ezzel próbálja a veszteségeit csökkenteni. Az ukrán elnök a sajtótájékoztatón ezenkívül beszélt arról, hogyan fogadták az Európai Unióban győzelmi tervét, és Ukrajna lehetséges NATO-tagságára is kitért.

Az október 17-i EU-csúcson való részvétele után sajtótájékoztatót Brüsszelben, az Európai Tanács épületében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Zelenszkijt azért hívta meg az Európai Tanács ülésére annak elnöke, Charles Michel, hogy az ukrán elnök személyesen mutathassa be a 27 tagállam vezetőinek Ukrajna győzelmi tervét.

A sajtótájékoztatón győzelmi tervének bemutatásáról Zelenszkij elmondta, azt többnyire pozitívan fogadták a tagállamok vezetői. Szerinte egy „nagyon őszinte” beszélgetést folytattak, akik pedig felszólaltak, azok „teljes támogatásáról biztosították” országát. Győzelmi terve kapcsán megismételte, annak célja, hogy Ukrajnát megerősítse, hogy ezzel Oroszországot tárgyalásokra kényszerítse.

Az ukrán elnök kitért győzelmi tervének azon pontjára, amely arra kérné az Ukrajnát fegyverekkel ellátó országokat, hogy engedélyezzék a nagy hatótávolságú rakétáik oroszországi célpontok elleni használatát.

Zelenszkij szerint több ország is pozitívan állt a kéréshez, ugyanakkor engedélyt még nem adtak erre, mivel ezen országok közösen szeretnének erről dönteni.

Ezért Zelenszkij arra kérte őket, válaszoljanak pozitívan az ukrán kérésre a nagy hatótávolságú rakéták kapcsán.

E gondolatát még azzal egészítette ki, hogy az Egyesült Államokat külön megemlítette, hangsúlyozva, reményei szerint pozitívan reagálnak mint az Ukrajnát eddig leginkább felfegyverző ország.

Ukrajna NATO-tagságot kér atomfegyverek helyett

Ukrajna lehetséges NATO-csatlakozása kapcsán arról beszélt, hogy arról mindenkivel egyeztetett, többek között Joe Biden amerikai elnökkel, valamint Kamala Harris és Donald Trump elnökjelöltekkel is.

A fegyverek fontosak, de a legfontosabbak az emberek. A NATO egy biztonsági ernyő számunkra, ami működik, megbízható. A gyakorlatban ez az egyetlen remény számunkra

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy ha a NATO-tagok komolyan gondolják Ukrajna tagságát, akkor a szavaknak és a tetteknek együtt kell járniuk.

Zelenszkij szerint nem lépne át semmilyen vörös vonalat, ha Ukrajnát meghívnák a NATO teljes körű tagjának.

Az ukrán elnök úgy véli, az egy megelőző lépés lenne a további orosz agresszió ellen, valamint megmutatná Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy az agresszor nem változtathatja meg a világrendet, és nem hozhat létre egy új nemzetközi rendet.

Trumppal folytatott beszélgetése kapcsán elmondta, hogy ugyan a republikánus elnökjelölt a nyilvánosságban bizonyos dolgokat mond Ukrajnáról, de szerinte a négyszemközti egyeztetéseken Trump egyetértett az érveivel. Zelenszkij elmondta, hogy Trumpnak felvázolta, Oroszország megszegte az 1994-ben megkötött Budapesti memorandumot, és Ukrajnának vagy atomfegyverek kellenek, hogy el tudja rettenteni Oroszországot a további támadásoktól, vagy pedig NATO-tagság, de Ukrajna a NATO mellett döntött.

Zelenszkij szerint ez az első lépés a világháború felé

Az ukrán elnököt megkérdezték arról az állításáról is, miszerint Észak-Korea nem kizárólag fegyverekkel, hanem katonákkal is támogathatja Oroszország háborúját Ukrajna ellen.

Zelenszkij szerint már tízezer észak-koreai katona van Oroszország által megszállt ukrán területen, ahol jelenleg oroszok képzik őket, és az ukrán elnök úgy látja, Oroszország a fronton számol majd ezekkel a katonákkal.

Nagy a különbség az orosz veszteségek és az orosz mobilizáció között. Putyin el akarja kerülni a teljes sorozást, mert az [orosz] közvélemény a mobilizálás ellen van, Putyin emiatt más résztvevőket próbál bevonni

– állítja Zelenszkij, aki szerint több ezer katonát keres külföldről Oroszország, azonban ők nem kizárólag fronton harcoló katonák, hanem többek között technikusok.

Az ukrán elnök emlékeztetett, hogy Észak-Korea eddig is segített Oroszországnak, ahogy Irán is, többek között rakétákkal és drónokkal – ezt a vádat egyébként mindkét ország és Oroszország is elutasította korábban –, azonban a fegyverek és katonák két különböző dolog.

Zelenszkij szerint ha észak-koreai katonák vesznek részt a háborúban, akkor az az első lépés lesz egy világháborúhoz,

mivel akkor immáron hivatalosan egy további ország is részt vesz a háborúban. (Az ukrán elnök egyébként korábban beszélt arról, hogy néhány észak-koreai katona már most is a fronton van.)

Az ukrán elnököt egyébként többször is kérdezték Orbán Viktorról, hogy a magyar miniszterelnök mit reagált a győzelmi tervére, valamint tárgyaltak-e. Azonban ezeket a kérdéseket diplomatikusan kikerülve annyit válaszolt, hogy a magyar kormányfő is ott ült az asztalnál, miközben az EU vezetőivel tárgyalt, valamint köszöntötték egymást, ami szerinte egy jó dolog.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatón vesz részt az Európai Tanács csúcstalálkozóján 2024. október 17-én Brüsszelben. Fotó: Pier Marco Tacca / Getty Images)