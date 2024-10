Az Alapjogokért Központ szerint veszélyben van a jogállam Lengyelországban

A Fidesz-közeli Alapjogokért Központ szerint most van veszélyben a jogállam Lengyelországban, az intézet az MTI-hez pénteken eljuttatott elemzésében foglalta össze a Donald Tusk vezette „balliberális” kormány tíz „legdurvább jogsértését”.

Azt írták, egy évvel a legutóbbi lengyel parlamenti választást követően az Alapjogokért Központ megvizsgálta és összegyűjtötte a „top 10” legsúlyosabb lengyelországi esetet, melyek szerintük a Donald Tusk vezette kormány jogállamiságot leépítő magatartását igazolják.

Ezek alapján látható, hogy a tavaly alakult „balliberális-globalista” lengyel kabinet – elődjével ellentétben – rendszerszinten sérti az alapvető jogokat, a demokráciát és a lengyel alkotmányos berendezkedést, azaz a sokat emlegetett jogállamiság valódi leépülését idézte elő – állapították meg.

A jogállamiság ugyanis – tették hozzá – legbenső tartalmában azt jelenti, hogy az állami szervek a belső jogszabályokhoz, legfőképpen nemzeti alkotmányukhoz kötötten működnek, és jelen esetben éppen ennek hiányával szembesülnek a lengyel polgárok.

Annak ellenére, hogy teljesen nyilvánvaló jogsértésekről van szó Lengyelországban, az Európai Unió intézményei a tőle megszokott kettős mércét alkalmazva nem reagáltak ezekre. Sőt, a korábban a jogállamiságra hivatkozva felfüggesztett uniós források kifizetését is megkezdték, bár a Tusk-kabinet e döntés meghozataláig csak ígéreteket tett a Brüsszel által kért intézkedésekkel kapcsolatban.

Az EU nem foglalkozik a súlyos jogsértésekkel?

Arról is írtak, hogy miközben tehát a jobboldali lengyel kormány ideje alatt az EU vezetői olyan esetekben is jogsértésre hivatkoztak, ahol erre nem volt alapjuk, a „balliberális kormány” részéről puszta ígéreteket is elegendőnek tartottak, és nem is foglalkoztak az azóta elkövetett súlyos jogsértésekkel. Ez is azt igazolja, hogy mind a jelenlegi lengyel kormány, mind az EU a „jogállamiságot” csupán politikai szlogenként értelmezi és a szuverenitás aláásására használja fel, ha érdekei éppen úgy kívánják.

Az Alapjogokért Központ kutatása mindezekkel összefügésben felsorolta, hogy a Tusk-kabinet például

szisztematikus támadást indított ellenzéki képviselők és egyházi személyek ellen politikai meggyőződésük miatt;

tudatosan építi le a hatalommegosztási rendszert;

megsérti az igazságszolgáltatás törvényes garanciáit és korlátozza a gyülekezési szabadságot;

jogellenesen tartóztattak le ellenzéki képviselőket;

politikai hűségteszt alá vetik a bírákat;

formáljogi szabályokat is megsértve váltották le az államügyészt;

szó szerint fegyverrel foglalták el a közmédiát.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a jelentésükben bemutatott esetek csak a jéghegy csúcsát jelentik: mellettük több más, az anyagban csak említésszerűen felhozott ügy „roncsolja a demokrácia szövetét” Varsóban.