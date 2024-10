Van egy ország, ahol nem akarnak magasabb nyugdíjakat és alacsonyabb nyugdíjkorhatárt

Az uruguayi elnökválasztás vasárnapi hivatalos eredményei azt mutatták, hogy a balközép jelölt, Yamandu Orsi valószínűleg a konzervatív Alvaro Delgadóval fog megmérkőzni a jövő hónapban esedékes második fordulóban, mivel egyik jelölt sem szerezte meg a győzelemhez szükséges többséget. A vasárnapi hivatalos szavazatszámlálás szerint Orsi 41,5 százalékos támogatottságot szerzett, Delgado 28,69 százalékot, míg Andres Ojeda, egy fiatal, a közösségi médiában jártas konzervatív jelölt 16,8 százalékot – írta a Reuters.

Ojeda ígéretet tett arra, hogy támogatja Delgadót, hogy megakadályozza a baloldali győzelmet, ha végül kiütik az első menetben.

A szabály úgy szól, hogy ha vasárnap egyik elnökjelölt sem kapja meg a szavazatok több mint 50 százalékát, november 24-én második fordulót tartanak. Uruguayban a két centrista jelölt közötti verseny a latin-amerikai trendnek megfelelően éles jobb-bal ellentéteket mutat, és a nagy konzervatív és liberális koalíciók közötti jelentős átfedések némileg csökkentik az eredmény súlyát.

A 3,4 milliós, strandjairól, a legalizált marihuánáról és a stabilitásáról ismert ország vasárnap szavazott a következő alelnökéről és parlamenti képviselőiről is.

Az állampolgárok két kötelező népszavazáson is voksoltak – az egyik a nyugdíjreformról szólt, amely öt évvel, 60 évre csökkentené a nyugdíjkorhatárt, a másik pedig a kábítószerrel kapcsolatos bűnözés elleni küzdelem érdekében növelné a rendőrség hatáskörét. Az exit pollok szerint mindkét kezdeményezést elutasították.

Se nyugdíjemelés, se alacsonyabb nyugdíjkorhatár

Az uruguayiak elutasították a 22,5 milliárd dolláros nyugdíjreformot – derült ki két vasárnapi exit poll felmérésből –, ami eloszlatta a befektetők és a politikusok azon félelmeit, hogy az árthatna a gazdaságnak. A Cifra és az Equipos Consultores helyi közvélemény-kutatók szerint a szavazásra jogosultak 61 százaléka elutasította a javaslatot, míg 39 százalékuk igennel szavazott.

Az Equipos Consultores szerint a biztonsági népszavazás is elbukott, kevesebb mint 40 százalékos támogatottságot kapott. Bár a biztonság olyan terület, amelyen a kormánykoalíció javíthatna, Silveira bízott abban, hogy a kormányzás során idővel a bűnözési ráta is csökkenni fog. Az uruguayiak arról is szavaztak, hogy a kábítószer-bűnözés elleni küzdelem jegyében eltöröljék-e a magánházakra irányuló éjszakai rendőrségi razziák alkotmányos korlátozását. A biztonsággal kapcsolatos növekvő aggodalmak ellenére az exit pollok szerint a javaslatot elutasították.

Amikor a szavazóhelyiségek vasárnap bezártak, a fővárosban, Montevideóban, ahol a lakosok hagyományosan a balközép pártot támogatják, a Broad Front párt több száz támogatója gyűlt össze a város vízpartjára néző színpadnál, hogy várják az eredményeket.

Mi vagyunk az a párt, amely a legnagyobb mértékben növekedett ezen a választáson. Ezen a következő 27 napban lökünk még egyet, nagyobb elszántsággal, mint valaha

– mondta Orsi a színpadról a tömeghez szólva. A Broad Front szavazói körében azonban visszafogottabb volt a hangulat, mivel az eredmények azt mutatták, hogy a konzervatívok együttesen végül legyőzhetik a baloldalt a második fordulóban.

Egy 71 éves Broad Front-szavazó azt mondta, hogy a vasárnapi, a vártnál szorosabb eredmény után nehéz lesz a baloldalnak visszavágnia. „Rosszabb eredményt értek el, mint amire számítottunk, ezt nehéz lesz visszafordítani” – mondta.