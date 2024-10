Őrizetbe vették Törökország fő ellenzéki pártjának polgármesterét

Október 25-én, pénteken a Kurdisztáni Munkáspárt Telegram-fiókján magára vállalta az október 23-i ankarai terrortámadást, melynek célpontja a török védelmi ipar egyik fontos cégének székháza volt.

A török állami média most arról számol be, hogy a PKK-hoz más pártok politikusainak is van köze, ugyanis a legfőbb ellenzéki párt, a Köztársasági Néppárt (CHP) egyik tagját, Ahmet Ozert október 30-án, szerdán őrizetbe vették azzal a gyanúval, hogy egy betiltott kurd militáns csoport tagja.

Ahmet Ozer, Isztambul Esenyurt kerületének polgármesterét, a CHP tagját a terrorellenes rendőrség vette őrizetbe a Kurdisztáni Munkáspárttal való állítólagos kapcsolatai miatt

– írja az AP hírügynökség.

Miközben sor került a letartóztatásra, aközben éppen egy előzetes békefolyamatról folyt vita Törökországban, amelynek célja a PKK és a török állam közötti 40 éves konfliktus lezárása, amely több tízezer ember halálát okozta.

A 64 éves Ahmet Ozer egykori akadémikus, aki a kelet-törökországi Vanból származik. A márciusi helyhatósági választásokon Esenyurt, Isztambul európai oldalán fekvő nyugati külváros polgármesterévé választották. Az állami Anadolu hírügynökség jelentése szerint az isztambuli főügyészség szerint a vizsgálat kimutatta, hogy Ozer több mint 10 éven át kapcsolatot tartott fenn a PKK alakjaival. A nyomozás részeként szerdán kora délután házkutatást tartottak otthonában, járművében és irodájában a településen.

A CHP vezetője, Ozgur Ozel „csúnya játékként, nagy összeesküvésként” ítélte el a letartóztatást, és a közelmúlt politikai fejleményeivel hozta összefüggésbe.