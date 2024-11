A Volkswagen-vezér elárulta, miért kell elbocsátaniuk dolgozók ezreit

Áll a bál Németországban a VW-konszern körül, miután kiderült, több németországi és egy brüsszeli telephelyét is bezárják a tervek szerint. Ezenkívül jelentős leépítésekre, bércsökkentésre is készülnek, ami miatt a dolgozók az utcákra vonultak. A vállalat vezére a kialakult helyzet apropóján megszólalt a német sajtónak, és elárulta, hogy ők maguk is hibáztak korábban. Létrehoztak egy több pontból álló válságprogramot, amiből kiderül, hogy szinte minden jutalmat elvonnak a dolgozóktól, de a nyugdíjazás szabályait is újragondolják.