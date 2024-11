Több ezer, tenyérnyi méretű óriáspókot engedtek szabadon egy állatkertből

Több ezer, tenyérnyi nagyságú pókot engedtek szabadon az Egyesült Királyságban. Az ízeltlábúakat speciális kémcsövekben tenyésztették, és szabadon engedőik izgatottan számoltak be arról, hogy a párzási időszakban több mint 10 ezer nőstény szaporodik – írja a Daily Mail.

A parti vidrapókat itt az állatkertben tenyésztettük ki, és nagy örömmel jelenthetjük, hogy most már több mint 10 ezer nőstény szaporodik, és most volt a legnagyobb párzási szezonjuk, amit valaha feljegyeztek!

Bár ijesztően nézhetnek ki, a lápi tutajpók ártalmatlan, és létfontosságú szerepet játszik az egészséges vízi ökoszisztémákban – tette hozzá az állatkert.

A parti vidrapókok hálóépítés helyett a víz felszínén futva ejtik el zsákmányukat. Lábaikat apró szőrszálak borítják, amelyek érzékelik a víz felszínének legkisebb rezgéseit, amelyeken átfutva elkapják zsákmányukat. Táplálékaik közé tartoznak más pókok, szitakötők, szitakötőlárvák, de még ebihalakat is elkapnak.

A faj azonban 15 évvel ezelőtt majdnem kipusztult, miután élőhelyét elpusztították.

A faj megmentése érdekében az állatkert a Royal Society for the Protection of Birdsszel (RSPB) együttműködve egy közös természetvédelmi tenyésztési mentőprogram részeként több száz bébipókot kezdett nevelni egyedi kémcsövekben.

„Csapatunk heteken át, nap mint nap csipesszel, apró legyekkel etette a több száz pókfiókát a biológiai biztonságú tenyésztőlétesítményünkben Végül a fiatal pókok elég erősek lettek ahhoz, hogy visszakerülhessenek természetes élőhelyükre, amelynek helyreállításán partnereink dolgoztak, és százával engedtük szabadon őket” – nyilatkozta az állatkert.

Tim Strudwick, az RSPB természetvédelmi területének vezetője elmondta: „A parti vidrapók az Egyesült Királyság egyik legritkább gerinctelen élőlénye, és büszkék vagyunk arra a szerepre, amelyet rezervátumaink és csapataink játszottak a helyreállításában.” Kiemelte, hogy a pókok fontos szerepet játszanak a gazdag vízi élővilág fenntartásában.

