Az amerikai választásokat is megzavarhatja a Rafael trópusi vihar

Az előrejelzések szerint hétfőn újabb trópusi vihar alakult ki a Karib-tengeren, amely az Egyesült Államok délkeleti részét is fenyegeti. A Rafael névre keresztelt vihar heves esőzéseket hoz Jamaikára és a Kajmán-szigetekre, mielőtt hurrikánná erősödik, és eléri Kubát. A Nemzeti Hurrikánközpont előrejelzései alapján az Egyesült Államok Mexikói-öböl menti részein is nagy mennyiségű csapadék várható − írta meg a The Guardian.

Jamaikára trópusi viharjelzés, a Kajmán-szigetekre hurrikánriasztás van érvényben. Hétfő reggel Jamaika fővárosától mintegy 355 kilométerre helyezkedett el Rafael. A központ szerint a vihar szélerőssége 55 kilométer/óra volt, és észak felé mozog.

Hétfőn késő este éri el Jamaika partjait, majd egy nappal később csap le a Kajmán-szigetekre. Utóbbinál már a hurrikán erősségűvé válhat. Szerdán Kuba fölé érkezik, emiatt az ott élőket figyelmeztették, hogy figyeljék a vihar alakulását.

Az időjárási modellek szerint a hurrikán középpontja Louisiana és Florida nyugati széle között érhet partot, azonban a száraz levegő és a víz hőmérséklete miatt észak felé haladva gyorsan gyengülhet. A Karib-tenger nyugati részén heves esőzések jönnek, melyek mennyisége 70–150 milliméter lehet, Jamaikában és Kubában 90 milliméter körül alakulhat, emiatt áradások és földcsuszamlások pusztíthatnak.

A hurrikánszezon minden november 30-áig tart, azonban a késői szakaszban kialakuló hurrikánok egyre gyakrabban fordulnak elő az éghajlatváltozás miatt. Hétfőn a Patty trópusi vihar poszttrópusi ciklonná vált, mely az Azori-szigetektől mintegy 788 kilométerre alakult ki, szélerőssége elérheti a 64 kilométer/órát.

Klímaváltozás, környezettudatosság, fenntartható jövő.

Ezek nem csak trendi hívószavak, hanem a közös valóság, amiben mindannyian élünk. A Zöld Indexen mi is kiemelt figyelemmel foglalkozunk ezekkel a témákkal. Ha te is fontosnak tartod, hogy azoknak is élhető bolygójuk legyen, akik ma születnek, csatlakozz hozzánk a Zöld Indexen. Csatlakozom a Facebookon Tovább a zöld cikkekre