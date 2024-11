Legalább 89 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván Spanyolországban

A valenciai regionális igazságügyi hatóságok megerősítették, hogy legalább 89 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván a Spanyolország keleti részén pusztító árvizek után. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök bejelentette, hogy 10,6 milliárd eurót különít el az áldozatok megsegítésére.

Legalább 89 ember eltűnt a kelet-spanyolországi áradások után, ugyanakkor ez a szám csak azokat az embereket tartalmazza, akiknek az eltűnését a családtagok jelentették be, akik személyes adatokat és biológiai mintákat is szolgáltattak az azonosításokhoz – írja a The Guardian.

Emellett több mint 200 ember halálát erősítették meg, miután a múlt heti heves esőzések miatt hirtelen áradások keletkeztek, amelyek Valencia városától délre fekvő külvárosokban tomboltak, és elsöpörték az autókat és a hidakat, valamint elárasztották az ingatlanokat és a mélygarázsokat.

A valenciai hatóságok szerint folytatódnak a keresési munkálatok, miközben a miniszterelnök 10,6 milliárd eurós alapot jelentett be a katasztrófa áldozatainak megsegítésére.

„Még mindig vannak eltűnt személyek, akiket meg kell találni, házak és üzletek semmisültek meg, amelyeket betemetett a sár […] Tovább kell dolgoznunk” – mondta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök egy kedden Madridban tartott sajtótájékoztatón.

Valenciában, Kasztília-La Manchában és Andalúziában legalább 217 ember halt meg, de eddig csak 133-at sikerült azonosítani.

A bíróság közölte, hogy a halottkémek 195 boncolást végeztek, 62 holttest azonosítása még folyamatban van. A spanyol nemzeti gárda kedden arra kérte az eltűntek hozzátartozóit, hogy adjanak DNS-mintát a holttestek azonosításához.

A spanyol nemzeti tudományos testület, a Spanyol Nemzeti Kutatási Tanács (CSIC) kutatóhajója november 9-én érkezik Valenciába, hogy segítse a keresési munkálatokat. A hajó olyan technológiával rendelkezik, amely részletes képeket készít a tengerfenékről, és feltárja a nehezen hozzáférhető területeket.

A katasztrófára adott lassú válaszlépések miatti kritikákra reagálva Pedro Sánchez elmondta, hogy a kormány közel 15 ezer rendőrt és katonát küldött az árvíz sújtotta területek megtisztítására, valamint több száz erdészeti tisztviselőt, törvényszéki szakértőt és nehézgépeket az utak és a törmelék eltakarítására.