Újabb három nő szólalt meg arról, hogyan erőszakolta meg őket Mohamed Al-Fayed és a testvére

Több nő is nyilatkozott a BBC-nek, akik azt állítják, hogy nemcsak a néhai milliárdos üzletember, Mohamed Al-Fayed erőszakolta meg, hanem a testvére, Salah Fayed is. Az egyik bántalmazott nő részletesen számolt be két külön esetről, amikor a testvérek megerőszakolták őt.

Az egykori brit dollármilliárdos, Mohamed Al-Fayed életének utolsó éveiben a BBC egy dokumentumfilmben számolt be a Harrods egykori tulajdonosának szexuális visszaéléseiről. Öt nő beszélt megdöbbentő részletességgel a dúsgazdag üzletember ellenük elkövetett bűneiről. A napokban is megszólalt három nő, akik szintén nemi erőszak vádjával léptek elő, most azonban a testvért, Salah Fayedet is megvádolták – írja a BBC.

A nők azt állítják, hogy Salah Fayed 1989 és 1997 között Londonban, Dél-Franciaországban és Monacóban bántalmazta őket. Egyikük állítása szerint a férfi előbb elkábította, majd megerőszakolta őt. A nők korábban hasonló vádakat fogalmaztak meg a 2023-ban elhunyt Mohamed Al-fayeddel szemben is.

A három nő egyike vállalta az arcát és a keresztnevét is. Helen 35 éven keresztül hallgatott, állítása szerint azért is, mert annak idején a Harrodsnál titoktartási szerződést írattak alá vele. „Ellopták egy részemet. Megváltoztatta az egész életemet” – mondta. A nevét vállaló nő egy konkrét példát is elmesélt: 1989-ben üzleti útra kellett elkísérnie Mohamed Al-Fayedet Dubajba és Abu-Dzabiba. Amíg a kíséret többi tagja más szálláson lett elhelyezve, neki az üzletember lakosztályában foglaltak szobát. Helen elmesélte, egyik este a fürdőszobájában készülődött, amikor megjelent mögötte Al-Fayed a tükörben.

Olyan volt, mint egy horrorfilmben. Hálóingben voltam, és ő a kezemnél fogva kezdett el kirángatni a fürdőszobából. Próbáltam megállítani, de nem tudtam. Azon az estén megerőszakolt

– fogalmazott a Helen néven bemutatkozó nő.

Két hónappal az eset után íratta alá vele a Harrods a fentebb már említett titoktartási szerződést, amit a BBC-nek meg is mutatott. Ekkor ajánlották fel neki, hogy legyen Salah Fayed munkatársa. Mivel a nő rettegett a főnökétől, úgy gondolta ez lehet a kiút. Nem is tévedhetett volna nagyobbat.

Még csak két napja dolgozott Mohamed Al-Fayed testvérnél, amikor az megkínálta a nőt egy pohár pezsgővel. Néhány korty után érezte, hogy nincs jól. Szédült, furcsának érzett mindent, de nem volt részeg. A nő szerint Fayed ekkor kínálta meg crackkel, mondván attól jobban lesz. „Ez az utolsó momentum, amire emlékszem az estéből” – fogalmazott. A következő, amire emlékszik, hogy egy kanapén ébredt remegő testtel, a lábainál pedig ott ül Salah Fayed. A nadrágja ki volt gombolva, az öve is hiányzott. Furcsa érzései voltak a lábai között, ekkor fedezte fel testén a spermát. Elmondása szerint így tudatosult benne, hogy mi történt vele. Nem sokkal később Helen felmondott a Harrodsnál.

A BBC két másik nővel is felvette a kapcsolatot, akik szintén azt állítják, külföldre szállították őket, ahol Fayed crack szívására kényszerítette őket, hogy bódult állapotban „azt csinálhasson velük, amit akar”. Salah Fayed 2010-ben hunyt el hasnyálmirigyrákban.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható (H, K, Cs, P 18:00–22:00, K 8:00–12:00, Sze 12:00–14:00) a 06-80-505-101-es telefonszámon. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.