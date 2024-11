Beperli az amerikai hatóságokat Malcolm X családja

Keresetet nyújtott be Malcolm X családja az amerikai hatóságok ellen, amelyben azt állítják, hogy a bűnüldöző szervek részt vettek az afroamerikaiak jogaiért küzdő emberjogi aktivista meggyilkolásában.

Malcolm X családja beperli az FBI-t, a CIA-t és a New York-i rendőrséget az afroamerikaiak jogaiért küzdő emberjogi aktivista meggyilkolása miatt – közölte szombati cikkében a BBC.

Malcolm X-et – eredeti nevén Malcolm Little amerikai muzulmán aktivistát – 1965-ben ölték meg, amikor három fegyveres 21 lövést adott le rá, miközben beszédre készült New Yorkban.

A család még tavaly jelentette be perlési szándékát, keresetükben azt állítják, hogy a bűnüldöző szervek és a „kegyetlen gyilkosok” közötti „korrupt, törvénytelen és alkotmányellenes” kapcsolat tette lehetővé a gyilkosságot. A kereset szerint az ügynökségek részt vettek a merényletben, és nem tudták megakadályozni a tragédiát.

„Úgy véljük, hogy mindannyian összeesküdtek Malcolm X, a 20. század egyik legnagyobb gondolkodójának meggyilkolására” – mondta Ben Crump, a családot képviselő ügyvéd egy sajtótájékoztatón.

Malcolm X családja 100 millió dollárra – átszámítva mintegy 39 milliárd forintra – perli a hatóságokat, azzal vádolva azokat, hogy szerepet játszottak a férfi halálában.

A vád szerint az ügynökségek és a gyilkosok közötti kapcsolat „hosszú éveken át ellenőrizetlenül fennállt, és a kormány ügynökei aktívan eltitkolták, elnézték, védték és elősegítették azt”. Az állítás szerint a New York-i rendőrség az ügynökségekkel egyeztetve Malcolm X biztonsági csapatának tagjait is őrizetbe vette napokkal a lövöldözés előtt, és szándékosan távolította el tisztjeiket a bálterem belsejéből, ahol a gyilkosságot elkövették. Szövetségi ügynökök, köztük beépített ügynökök is, a merénylet alatt a bálteremben voltak, és nem tettek lépéseket a beavatkozás érdekében – olvasható a keresetben.

Nem reagáltak a hatóságok

A New York-i rendőrség közölte, hogy „elutasítja a folyamatban lévő peres ügyek kommentálását”, miközben a CIA nem reagált a megkeresésre. Az FBI szintén azt nyilatkozta, „általános gyakorlatuk”, hogy nem kommentálják a peres ügyeket.

Malcolm X a 20. századi amerikai történelem egyik legmeghatározóbb afroamerikai személye, kritikusai azzal vádolják, hogy beszédeiben rasszista nézeteket vallott és erőszakra buzdított. Halála idején 39 éves volt, egy Iszlám Nemzethez tartozó férfi elismerte a gyilkosságot.