Rendkívül rejtélyes tábornok irányíthatja az észak-koreai katonákat Ukrajnában

Az észak-koreai hadsereg egyik legbefolyásosabb tábornoka, Kim Jongbok vezérezredes felügyelheti az Oroszországba küldött észak-koreai csapatok orosz hadseregbe történő integrációját – írja a Kyiv Independent a The Wall Street Journalra hivatkozva.

A lap szerint Kim Jongbok az egyik tábornok, aki Oroszországba érkezhetett az észak-koreai csapatokkal – ezt állította az ENSZ Biztonsági Tanácsának egy ülésén az ukrán küldött. A lap úgy tudja, Kim az integráció felügyelete mellett a katonák harci tapasztalatának szerzése, valamint a jövőbeni együttműködés keretének a kialakításáért lehet felelős.

Kim szerepét a phenjani hadseregben régóta rejtély övezi. Korábban egy 200 000 katonából álló, különleges erőből álló egységet irányított, amely titkos küldetéseket hajtott végre a Koreai-félszigeten,

emellett Kim Dzsongun egyik bizalmasaként tartják számon

– egyes jelentések szerint a tábornok az észak-koreai hadsereg harmadik számú vezetője.

Az észak-koreai csapatok Oroszországban azután jelentek meg, hogy november 12-én mindkét ország formalizálta a közös védelmi megállapodást, ami fegyveres támadás esetén egymás segítségét is előírja. Ukrajna azt állítja, hogy tízezer észak-koreai katona érkezett Oroszország Kurszk területére, és már az első összecsapások is megtörténtek az észak-koreai és az ukrán katonák között. Egyébként hírszerzői jelentések szerint Észak-Korea régóta lőszerrel és fegyverrel látja el az orosz hadsereget, amit korábban mindkét fél tagadott.

A nyugati országok elítélték az észak-koreai csapatok megjelenését. Joe Biden amerikai elnök részben emiatt magyarázta, hogy miért engedélyezte Kijevnek, hogy a nagy hatótávolságú rakétáikat oroszországi célpontok ellen is használhassák – az Egyesült Államok után más országok, többek között Franciaország és az Egyesült Királyság is bejelentette, hogy a jövőben ők is engedélyezni fogják az ilyen jellegű támadásokat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrajnai háború 1000. napja kapcsán egyébként arról beszélt, hogy akár százezer észak-koreai katona is érkezhet Oroszországba, emiatt szövetségesei további támogatását kérte.