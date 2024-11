Kiszivárgott egy titkos orosz dokumentum, így osztaná fel a Kreml Ukrajnát a háború után

Oroszország megpróbálhatja eljuttatni az amerikai vezetéshez az új világrendre vonatkozó, 2045-ig szóló tervét, beleértve olyan részleteket is, amely Ukrajna három részre szakítását jelöli meg célként – jelentette az Interfax ukrán hírügynökség egy ukrán hírszerző ügynökségnél lévő forrására hivatkozva. Az ukrán hírszerzési forrás külön is elmondta a The Kyiv Independentnek, hogy valóban tudnak egy ilyen tervről, ám a portál egyelőre nem tudta független forrásból is ellenőrizni az információkat.

Ráadásul az sem világos, hogy mi a státusza az ukrán hírszerzés által megszerzett orosz dokumentumnak – az orosz vezetés tényleges tervéről, egy előterjesztésről vagy valami másról van szó.

A pontos szerzője szintén ismeretlen, bár az ukrán hírszerzés azt állította, hogy az orosz védelmi minisztérium dolgozta ki.

Az állítólagos dokumentum szerint, amelyet hírszerzési források ismertettek a médiának, Oroszország Ukrajnát fel akarja harmadolni a következőképpen:

az ország keleti régióit, köztük a részben vagy teljesen oroszok által elfoglalt területeket Oroszország annektálná;

a nyugati területek „vitatott területek” lennének, amelyekre a szomszédos országok – köztük Lengyelország, Magyarország és Románia – igényt tarthatnának;

a fennmaradó terület, beleértve Kijevet is, orosz ellenőrzésű bábállam lenne.

A dokumentum eszerint a független ukrán állam tényleges felbomlását irányozza elő.

Új világrend

A források szerint ezenfelül a dokumentum a globális világrend alakulásának négy különböző forgatókönyvét is felveti – kettőt Moszkva számára kedvezőnek, kettőt pedig hátrányosnak tartanak. A „Többpólusú világ kialakulása és a vezető szereplők befolyási szféráinak felosztása” és a „Regionalizáció/kaotizáció” feliratú forgatókönyvek közül kettő az Ukrajna feletti orosz győzelemmel van összefüggésben.

A többi – „Az Egyesül Államok és a Nyugat dominanciája” és „A világ vezető hatalmának megszerzése Kína által” –, ukrajnai katonai vereséget jelentene az ország számára. Az állítólagos terv, ha valósnak bizonyul,

újabb orosz kísérletet jelentene arra, hogy javaslatokat tegyen a globális világrend megzavarására és újjáteremtésére.

A Kreml a Washington Post által megszerzett dokumentumok szerint 2022-ben és 2023-ban hívott össze találkozókat, hogy megtalálják a második világháború utáni globális pénzügyi rendszer lebontásának és a globális tranzakciók feletti amerikai hatalom aláásásának módjait.

Az egyik legfontosabb feladat egy új világrend megteremtése

– állt a 2023. április 3-án kelt egyik dokumentumban. „A nyugati országok az Egyesült Államok vezetésével megpróbálták ráerőltetni a saját struktúrájukat a világra, amely a dominanciájukon alapul” – tette hozzá az irat.

Az állítólagos új tervben javasolt Ukrajna feldarabolása tükrözi Oroszország teljes körű inváziójának maximalista céljait, amelyek között szerepel a kijevi rendszerváltás és az ukrán állam „demilitarizálása” is.