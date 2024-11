Kisebb sokkot okozott az Európai Unióban Calin Georgescu első fordulós győzelme a romániai elnökválasztáson, többen úgy vélik, hogy a nem várt eredmény megszületésében szerepet játszhatott a TikTok is. Egy vezető uniós törvényhozó ezért azt követeli, hogy vizsgálják ki a platform lehetséges szerepét. A TikTok szóvivője is reagált a vádakra.

Vizsgálhatják a kínai tulajdonban lévő TikTok szerepét az Európai Parlamentben, miután nem várt eredmény született a romániai választásokon.

Mint megírtuk, nagy meglepetést hozott a romániai választás: a kampány alatt a média és az elemzők által sokszor átnézett, függetlenként induló szélsőjobboldali és oroszpárti Calin Georgescu nyerte meg az első fordulót. A választás második fordulóját december 8-án tartják. Egy vezető uniós törvényhozó ezért most azt követeli, hogy a TikTok vezérigazgatója jelenjen meg az Európai Parlament előtt, és válaszoljon a platformnak a vasárnapi romániai elnökválasztásban játszott szerepével összefüggő kérdésekre. A Politico szerint kutatók már a szavazást megelőzően több ezer hamis fiókon végzett titkos tevékenységre figyelmeztettek.

A szélsőjobboldali és oroszbarátnak titulált Calin Georgescu első fordulós győzelme kisebb megrázkódtatást váltott ki az EU- és NATO-tagország politikai jövőjével kapcsolatban, sokan aggódnak amiatt, hogy egy TikTok-kampány hogyan lehetett képes egy szinte ismeretlen jelöltet az ismeretlenségből az élre repíteni. Georgescu győzelme azért számít sokkolónak, mert nem volt párttámogatása, és a közvélemény-kutatások sem jelezték népszerűségét.

Felszólítjuk a TikTok vezérigazgatóját, hogy jöjjön el, és szólaljon fel ebben a házban, és biztosítsa, hogy a platformja nem követett el jogsértést a DSA (vagyis az unió digitális jogszabály-csomagjának – a szerk.) értelmében

– mondta Valérie Hayer, a liberális Renew Europe (Újítsuk meg Európát) képviselőcsoport vezetője egy csütörtöki sajtótájékoztatón, utalva az online tartalmakra vonatkozó európai szabálykönyvre.

Románia p recedenst teremthetett

„Románia egy vészcsengő, a radikalizálódás és a dezinformáció egész Európában káros következményekkel járhat” – tette hozzá Hayer, aki Emmanuel Macron francia elnök szövetségese. De hasonlóan vélekedik Bogdan Manolea, a romániai kampánycsoport, az Association for Technology and Internet ügyvezető igazgatója is, aki szerint a választást megnyerő politikus csapata a kampányban visszaélt a TikTokkal, és egy sereg hamis fiókot használtak fel saját céljaikra.

A témában megszólalt Marcel Ciolacu román miniszterelnök is, aki kedden azt mondta, hogy valóban felül kell vizsgálni Georgescu TikTokon folytatott kampányának finanszírozását.

Egyelőre azonban nincs bizonyíték arra, hogy Oroszország vagy más állami szereplők is részt vettek volna az ügyben. Ami viszont biztos, hogy a TikTok egy választási központot hozott létre az alkalmazáson belül, hogy megbízható választási információkat nyújtson, és partnerségre lépett egy helyi civil szervezettel a digitális írástudás növelése és a dezinformáció elleni küzdelem érdekében.

Nem ez az első eset, hogy a kínai ByteDance tulajdonában lévő TikTok kritikák tárgya az Európai Unióban. Macron 2023-ban a TikTokot „megtévesztően ártatlannak” és a felhasználók körében „valódi függőséget” okozó felületnek nevezte, ennek ellenére az unió még nem szabott ki jelentősebb bírságot vagy büntetést a platformmal szemben.

Ezek az erősen spekulatív jelentések a romániai választásokról pontatlanok és félrevezetőek, mivel a legtöbb jelölt TikTok-fiókot hozott létre, és a győztesek a miénken kívül más digitális platformokon is kampányoltak

– reagált a vádakra Paolo Ganino, a TikTok szóvivője.

(Borítókép: Szavazás az elnökválasztás első fordulójában Bukarestben, Romániában 2024. november 24-én. Fotó: Andreea Campeanu / Reuters)