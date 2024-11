Óriási robbanás volt Koszovóban, a miniszterelnök terrortámadásról beszél

Megrongálódott egy robbanásban egy olyan csatorna, amely két hőerőművet is ellát vízzel. Ezek az erőművek termelik szinte az összes villamos energiát Koszovóban. Albin Kurti koszovói miniszterelnök az esetet Szerbia által végrehajtott terrorcselekménynek nevezte.

Egyelőre nincs információ sérültekről és a robbanás pontos okáról a Koszovó északi részén fekvő Zubin Potokban. Az esemény az ivóvízellátást is érintette. Szerbiai illetékesek egyelőre nem kommentálták az eseményt, a Reuters pedig azt írja, hogy nincs bizonyíték Belgrád érintettségére.

„Ez egy terrorcselekmény, amelynek célja kulcsfontosságú infrastruktúránk tönkretétele” − mondta Kurti a televízióban.

A koszovói miniszterelnök egyúttal bejelentette, hogy az állam egy része áram nélkül maradhat, ha reggelig nem oldják meg a problémát. A két nyugat-balkáni ország közötti növekvő etnikai feszültség újabb jeleként Kurti, Vjosa Osmani elnök nyomdokaiba lépve, szerbiai bűnözői csoportokat hibáztatott, anélkül, hogy bizonyítékokat említett volna − írja a Bloomberg hírügynökség.

Gránátokkal támadtak egy rendőrőrs ellen

Korábban, pénteken a koszovói rendőrség fokozott biztonsági intézkedéseket jelentett be, miután a közelmúltban két támadást is elkövettek gránátokkal egy rendőrőrs és egy önkormányzati épület ellen Koszovó északi részén, ahol a szerb lakosság is él. Nem tudni, hogy az incidensek összefüggnek-e egymással.

A helyi média fotókat közölt a lerombolt csatornáról és a kiömlő vízről, amelyeken komoly rendőri jelenlét látható.

Faruk Mujka, Ibar-Lepenci vízművének vezetője a Kallxo portálnak elmondta, hogy robbanószerkezetet dobtak a csatornába. A probléma megoldása érdekében a lehető leghamarabb le kell állítani az ivóvízellátást, többek között a fővárosban, Pristinában is − mondta. A csatorna a koszovói KEK energetikai vállalatot, az ország fő áramtermelőjét látja el vízzel.

Az Egyesült Államok koszovói nagykövete közölte, hogy az ország „határozottan elítéli” a támadást.

„Szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, támogatni fogjuk az átfogó vizsgálatot, és teljes támogatásunkat ajánlottuk fel a koszovói kormánynak annak érdekében, hogy a bűncselekményért felelősöket azonosítsák és bíróság elé állítsák” – írta Jeff Hovenier az X-en.

(Borítókép: Emberek állnak a megrongálódott csatorna közelében Észak-Koszovóban 2024. november 29-én. Fotó: Valdrin Xhemaj / Reuters)