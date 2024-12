Teljesen átalakították a szexipar törvényi szabályozását Belgiumban – írta meg az Euronews. Egy új jogszabály értelmében az ágazatban dolgozók rendes munkaszerződést köthetnek, így hasonló jogok illetik meg őket, mint bármely más munkavállalót.

Egy szexmunkás, Daisy a változást forradalminak nevezi: „Azért jó az új törvény, mert megkönnyíti a hitelfelvételt, és egyszerűbben kapunk biztosítást és nyugdíjat is. Ez előrelépés számunkra. Ha betegek leszünk, akkor is kapunk majd ellátást.”

Ám a jogszabály más szempontokból is szabályozza az iparágat.

A szexmunkásoknak ezentúl joguk lesz megválasztani, hogy milyen szolgáltatást nyújtanak, bármilyen ügyfelet visszautasíthatnak, és akármikor, azonnal leállíthatják a történéseket.

Fontos változtatás az is, hogy a munkáltatóknak ezentúl engedéllyel kell rendelkezniük. Szigorú biztonsági intézkedéseket kell betartaniuk: friss lepedőket, tisztálkodószereket, valamint óvszereket is biztosítaniuk kell. A munkavégzés helyén alapkövetelmény a vészhívógomb is.

Végezetül a lap felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években Németországban és Hollandiában is legalizálták a szexmunkát, de a törvényi szabályozás egyelőre Belgiumban a legátfogóbb. Ugyanakkor Magyarországon ilyen szabályzásra egyelőre várni kell.