Donald Trump ultimátumot adott a Hamásznak, pokoli árat fognak fizetni, ha nem engedik el a túszokat

Korábban egy vendégszerzőnk már írt az Indexen arról, hogy a megválasztott elnök újabb kormányzata alatt az Egyesült Államok szorosabbra fűzheti a kapcsolatait Izraellel, és keményebb fellépésre lehet számítani tőlük a zsidó állammal küzdő terrorszervezetekkel szemben is.

Ezt a szándékot jelzi Donald Trump egyik friss bejegyzése is. A republikánus elnök a közösségi oldalán, a Truth Socialön tett közzé egy bejegyzést, amelyben úgy fogalmazott: „Mindenki a túszokról beszél, akiket a Közel-Keleten olyan erőszakosan, embertelenül és az egész világ akarata ellenére tartanak fogva – de mindez csak beszéd, cselekvés nincs!”

Ezután egy konkrét üzenetet küldött a Hamásznak, miszerint „ha a túszokat nem engedik el 2025. január 20. előtt, amikor büszkén átveszem az Egyesült Államok elnöki tisztségét, akkor pokoli árat fognak fizetni ezért a Közel-Keleten, és azok a felelősök [is], akik ezeket az emberiség elleni atrocitásokat elkövették”.

A felelősökre keményebben le fognak sújtani, mint bárki másra az Amerikai Egyesült Államok hosszú és mesés történelmében. ENGEDJÉK EL A TÚSZOKAT MOST!

– zárta a bejegyzést Donald Trump.

Emlékezetes, hogy a republikánus politikus előző elnöksége alatt hajtott végre az Egyesült Államok egy példátlan csapást Irán ellen, amely az Izrael ellen küzdő terrorszervezeteket, a Hamászt és a Hezbollahot is nagymértékben támogatja.

A The New York Times arra hívta fel a figyelmet, hogy Donald Trump üzenetére nem sokkal azt követően került sor, hogy a Hamász közzétett egy propagandavideót, amelyben egy 20 éves amerikai–izraeli túsz, Edan Alexander látható, amint épp Trumphoz könyörög, hogy biztosítsa szabadon bocsátását.

A volt elnök már korábban is jelezte Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőnek a gázai konfliktussal kapcsolatban, hogy még az elnökségi kezdete előtt szeretné, ha véget érnének a harcok (és arról is beszélt az elnökválasztási kampányban, hogy szeretné, ha a túszok is mielőbb visszatérhetnének).

A Hamász 2023. október 7-i támadásában 251 túszt ejtettek fogva az AFP hírügynökség szerint, akik közül 97, Gázába hurcolt ember sorsáról még nincsenek biztos információink. Közülük azonban sokan már valószínűleg nem élnek: az izraeli hadsereg eddig konkrétan 35 személyt nyilvánított halottnak az elfogottak közül.