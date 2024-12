Aljas módszerekről írtak egy román vizsgálat alapján, így győzhetett Calin Georgescu

Azt már tudni lehetett, hogy a román elnökválasztás eredményét orosz befolyásolás miatt törölte a román alkotmánybíróság, most azonban újabb részletek derültek ki az ügyről. Állítólag több tucat orosz weboldal és Telegram-csatorna érintett. Ráadásul a Bloomberg szerint a Metának is köze lehet Calin Georgescu győzelméhez.

A publicrecord.ro portál közzétette egy vizsgálat eredményeit Az orosz gépezet Calin Georgescu mögött címmel, amelyben bemutatták, hogyan támogatta több tucat orosz koordinált weboldal és Telegram-csatorna Calin Georgescu jelöltségét a romániai elnökválasztáson – számolt be a Digi24 román lap.

A Digi24 beszámolója szerint ebben a „hibrid háborúban nem csak Romániát érte támadás, ugyanis az orosz propaganda európai szinten jelen van”. Az év elején egy francia állami ügynökség azonosította a Portal Kombat néven működő, több európai országban jelen lévő orosz propagandahálózatot, amelynek 19 országban van befolyása.

A publicrecord.ro szerint a propaganda eszközei rendkívül kifinomultak. „A hazafiként és szuverenistaként bemutatott Calin Georgescu támogatására több Telegram-fiókot is használtak” – írták.

A Pravda-hálózat

A Georgescut támogató honlapok egyike a Pravda román nyelvű változata, amely oroszbarát propagandát folytat Európában és más régiókban is. A Pravda német, francia, angol, spanyol és lengyel nyelvű változatának azonos technikai jellemzőkkel rendelkező platformjai vannak, és minden IP Oroszországba vezet – írta a francia Viginium állami ügynökség.

A vizsgálat szerint a Portal Kombat névre keresztelt hálózat az orosz államilag ellenőrzött médiából, oroszbarát Telegram-csatornákról és ritkán legális forrásokból vesz át tartalmakat. Gépi fordítású cikkeket tesz közzé, hogy befolyásolja a közbeszédet. „Így nem meglepő, hogy a Calin Georgescuról szóló cikkeket Románián kívül Németország, Franciaország, Spanyolország, Csehország, Portugália, Olaszország, Bulgária, Lengyelország, Moldova, Magyarország, Dánia, Szlovákia és Görögország Pravda-weboldalain is megtalálták” – írták.

A publicrecord.ro azt is megírta: „A Whois szerint a Georgescu üzeneteit propagáló összes Pravda-honlapot egy orosz telefonszámmal rendelkező személy regisztrálta. Ugyanez a szám azonban egy moszkvai székhelyű céghez, a Reg.ru-hoz kapcsolódik, amely a LinkedInen úgy jellemzi magát, mint Oroszország legnagyobb akkreditált cége.” Ugyanezt a telefonszámot jelentették már be „csalások, pornóoldalak, valamint kriptovaluta-csalások” miatt is.

Hozzátették: közvetlenül a választások első fordulója és az alkotmánybíróság döntése után

a Pravda-hálózat újra aktiválódott, hogy népszerűsítse Georgescu üzenetét, miszerint államcsíny történt Romániában.

A cikkben arról is írtak, hogy a Telegram-hálózaton belül Georgescu minden csoportban hiteles politikai személyiségként jelenik meg, aki a román nép és a hagyományos értékek elkötelezettje, és szemben áll a külföldi hatásoknak, valamint a rejtett érdekeknek kitett politikai rendszerrel.

A Meta is érintett lehet, több mint 4100 hirdetés érkezett összhangban

Mindeközben egy Bloomberg által közzétett jelentésből kiderül, hogy a Meta lehetővé tette, hogy egy Facebook-hálózat több mint 4100 olyan politikai hirdetést tegyen közzé, amelyek a romániai választások előtt Elena Lasconi román EU-párti elnökjelöltet támadták, és szélsőjobboldali személyiségeket, köztük Calin Georgescut népszerűsítették.

Az amerikai lap szerint a kampányt 25, látszólag különálló Facebook-oldalon folytatták olyan szervezetek számára, amelyek weboldalai közös tárhelyet, hirdetési és e-mail-felületet használnak. A jelentés alapján ez „a választások befolyásolására irányuló szervezett erőfeszítésre utal”. Hogy a hálózat mögött ki áll, azt nem tudni, de annyi bizonyos, hogy 264 909 euróba (109 millió forint) is kerülhettek a politikai posztok a Facebookon és az Instagramon.

„Míg a TikTok szerepe a romániai választási kampány során a dezinformáció felerősítésében reflektorfénybe került, az új bizonyítékok azt mutatják, hogy a Facebook- és az Instagram-platformokat is felhasználták agresszív politikai üzenetek, meg nem erősített állítások és hamis narratívák terjesztésére” – írták a jelentés szerzői a Bloomberg szerint.

A Meta nem kommentálta a jelentés tartalmát, de rámutatott Nick Clegg globális ügyekért felelős elnök múlt heti megjegyzéseire. „Nem látunk bizonyítékot arra, hogy nagyobb incidensek történtek volna a romániai platformjainkon” – mondta újságíróknak, hozzátéve, hogy a vállalat szinte napi kapcsolatban állt a román hatóságokkal.

Példátlan ítélet született, de Georgescu tagad

Mint ismert, a román alkotmánybíróság péntek délután példátlan ítéletet hozott, amely szerint a teljes választást törölni kell, miután Oroszországot nevezte meg a Georgescu közösségimédia-kampányát felnagyító hibrid támadás mögött álló nemzetként.

A bíróság azt is állította, hogy Georgescu megszegte a kampányfinanszírozási szabályokat, miután azt állította, hogy nem költött semmit. A politikus tagadta az ellene felhozott vádakat. Az orosz kapcsolatairól szóló vádakat elítélte, majd hozzátette, hogy ő csak a román emberekkel tartja a kapcsolatot.

Nem tudják elfogadni a román nép győzelmét. Itt a választásokat 35 éve manipulálják. A hatalmat ellopták

– jelentette ki. Majd hozzátette, hogy minden külföldi beavatkozást elítélne, amennyiben az bebizonyosodik.

A kampányának finanszírozásával kapcsolatban felhozott vádakra felnevetett, majd azt mondta, hogy „kétségbeesettek, és mindent kitaláltak”, állítása szerint minden átlátható volt. Azt azonban elismerte, hogy támogatói megszeghették a szabályokat, de ragaszkodott az ártatlanságához.

Georgescu szerint az, hogy a bíróság megsemmisítette a választás eredményét, az csak az ő sikerét igazolja. Állítása szerint az érvénytelenítés előtt a tengerentúli szavazatok 80 százalékát ő szerezte meg – azonban ezt a kijelentést nem lehet ellenőrizni. A politikus továbbra is megtartaná a választás második fordulóját.

Elárulta, hogy ha megnyerte volna az elnökséget, békekonferenciát rendezett volna Bukarestben olyan vezetők meghívásával, mint Donald Trump, Volodimir Zelenszkij, Vlagyimir Putyin és Sir Keir Starmer.

(Borítókép: Calin Georgescu Mogosoaiában, Romániában 2024. december 8-án. Fotó: Louisa Gouliamaki / Reuters)