A francia sajtó már Orbán Viktor bukásáról ír

A francia nyelvű cikk, amely szerint „Orbán Viktor számára egyre sötétebb az ég”, a Medián legfrissebb felmérését veszi alapul, amely szerint tovább nőtt a Tisza Párt előnye a Fideszhez képest: ugyanis a részvételüket biztosra ígérő pártválasztók között már 11 százalékpontos a különbség a két párt között. Ráadásul a három héttel ezelőtti felméréshez képest a legszembetűnőbb változás, hogy a Fidesz 32 százalékos támogatottsága 27 százalékra csökkent. Ezzel a Le Point szerint a Tisza Párt megszilárdította vezető helyét a Fidesz tizennégy éves uralmával szemben.

Érdekesség, hogy az Orbán Viktor bukását belengető lapnak május végén adott interjút a miniszterelnök a Karmelita kolostorban, ahol többek között Magyarország soros elnökségéről, az Európai Uniót vezető ideológiáról, valamint még Magyar Péterről is beszélt egy mondat erejéig.

A gazdaság sem hajtja Orbán Viktor malmára a vizet

Orbán Viktor számára még aggasztóbb – írják –, hogy a kormányváltást akaró magyarok aránya öt hónap alatt tíz százalékpontot ugrott. A lap szerint a magyarok most a „tányérjukon lévő dolgok alapján ítélik meg a politikai akaratukat”. Mint írják, ezt a közérzetet táplálja a nehezebb gazdasági helyzet is. A 2023-as, 1,7 százalékos rekordinfláció idén is magas, mintegy 4 százalékos, miközben az Európai Unióban az átlagos infláció 2024 novemberében 2,3 százalékra csökkent. Az Európai Bizottság szerint az adósság 2024-ben várhatóan eléri a GDP 74,3 százalékát, ami az alacsonyabb nominális GDP-növekedésnek és a magas költségvetési hiánynak tudható be.

A lap arra is hivatkozik, hogy Magyarország kockáztatja, hogy az év végéig 1 milliárd euró uniós forrást veszít el végleg, ha nem hajtja végre a Brüsszel által a jogállamisági feltételrendszer részeként követelt reformokat. A cikk szerzője megemlíti, hogy Magyarország nem biztosít kielégítő közbeszerzési szabályokat, és nem tette meg a szükséges lépéseket a korrupció elleni küzdelemben az ügyészség hatékonyságát szem előtt tartva, idesorolja még a közérdekű alapítványok átláthatóságának és az összeférhetetlenség elkerülésének biztosítását. A lap egyenesen pénzügyi fojtogatásnak nevezi az Orbán-kormányra nézve a mintegy 16 milliárd euró befagyasztását.

Szövetségesből ellenség

Mint a lap megjegyzi, ebben a feszült gazdasági helyzetben tűnt fel a színen Magyar Péter, a kormány egykori közeli szövetségese, aki szerintük „annak legfőbb ellenfelévé vált”. A francia lap úgy összegezte a helyzetet, miszerint Varga Judit egykori igazságügy-miniszter volt férje „átállította a stratégiát, és a Brüsszel számára oly kedves jogállamisági kérdések támadása helyett a közszolgáltatások hanyatlására és a magyar életszínvonal csökkenésére mutat rá”. Szerintük ezt támasztja alá Magyar Péter Európai Parlamentben, Orbán Viktorral szemben elmondott beszéde is, ahol a Tisza Párt elnöke a minimálbéreket hasonlította össze a közép-európai térségben.

A lap megemlíti még, hogy Magyar Péter az egészségügyi rendszer hiányosságait is joggal támadja, továbbá kiemelik még a fiatalok elvándorlásáról megfogalmazott kritikáit is, ami nem csak Magyarországon jellemző jelenség. Magyar Péter az egészségügyi rendszer hiányosságait támadja. „Minden harmadik magyar meghal a 65. születésnapja előtt. Negyvenezer ápoló hiányzik a rendszerből. Nincs mosószer, nincs fertőtlenítőszer, nincs vécépapír a kórházakban” – mondja. Elítéli a fiatalok elvándorlását is.

A lap szerint Orbán Viktor a közeljövőben kevésbé fogja érdekelni Brüsszel engedékenysége, inkább Donald Trump támogatására alapoz majd a következő parlamenti választások előtti időszakban.

A cikk szerzője – aki az Orbán Viktorral készült májusi interjú egyik készítője is volt – azt írta, hogy a cikk megjelenése előtt megkeresték a miniszterelnök hivatalát, hogy reagáljanak a fentiekre, de kérdéseikre nem kaptak választ.

(Borítókép: Orbán Viktor 2023. december 21-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)