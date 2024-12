Így készült a szellemfegyver, amivel agyonlőtték a New York-i vezérigazgatót

A Brian Thompson megölésével kapcsolatban hétfőn elfogott férfi állítólag egyfajta házi készítésű fegyverrel rendelkezett, amelyet „szellemfegyverként” emlegetnek – írja az NBC News.

A 26 éves Luigi Mangione, aki ellen vádat emeltek, egy szellemfegyverrel rendelkezett. A hangtompítóval ellátott eszköz 9 milliméteres lövedék kilövésére volt alkalmas (a férfit a pennsylvaniai Altoonában fogták el).

Egy magas rangú bűnüldözési tisztviselő, Joseph Kenny elmondta, hogy a Mangione birtokában talált fegyver hasonlónak tűnik a manhattani gyilkosságnál használt fegyverhez. A szakember szerint a fegyver 3D-s nyomtatóval készülhetett.

Mik azok a szellemfegyverek?

A „szellemfegyverek” olyan lőfegyverek, amelyeket az interneten vásárolt alkatrészekből otthon össze lehet szerelni. Ezekhez az alkatrészekhez általában háttérellenőrzés nélkül lehet hozzájutni, és nincs sorozatszámuk.

Az úgynevezett DIY (do-it-yourself, azaz csináld magad – a szerk.) eszközök már az 1990-es évek óta léteznek, de az utóbbi években – különösen a bűnözők körében – robbanásszerűen megnőtt a népszerűségük.

A szövetségi Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyag-ügyi Hivatal közölte, hogy 2016 januárjától 2021 decemberéig mintegy 45 000 bejelentés érkezett a bűnüldöző szervek által bűnügyi nyomozás során visszaszerzett, feltételezhetően magáncélú lőfegyverekről, köztük 692 gyilkosságról vagy gyilkossági kísérletről.

Az igazságügyi minisztérium szerint a visszaszerzett szellemfegyverek száma minden egyes évben folyamatosan emelkedett, a 2016-os 1758-ról 2021-re 19 344-re.

A technológia fejlődése is hozzájárult a meredek növekedéshez, ugyanis a fegyverek összeszereléséről szóló online videókat több millióan nézik meg, míg egyes eladók 3D nyomtatási fájlokat kínálnak a vásárlóknak, hogy maguk nyomtassák ki és szereljék össze a fegyvereket, sorozatszám nélkül.

Az Igazságügyi Minisztérium egy 2022-es tájékoztatóban azt állította, hogy a sorozatszám nélküli lőfegyvereket hihetetlenül nehéz nyomon követni. Az ATF jelentése szerint a bűnüldöző szervek által benyújtott, feltételezett szellemfegyverek mindössze 0,98 százalékát tudta nyomon követni az egyes vásárlóknak.

Mit tesz az Egyesült Államok kormánya?

2022-ben Joe Biden elnök bejelentette a szellemfegyverek értékesítésének korlátozását egy olyan szabály véglegesítésével, amely előírja, hogy a fegyverkészletek gyártóinak a lőfegyvereken fel kell tüntetniük a sorozatszámot, az eladóknak pedig ugyanazt a szabványt kell követniük, mint más fegyverek esetében, beleértve a vásárláshoz szükséges háttérellenőrzést.

Ezek a fegyverek sok bűnöző számára a választott fegyverek és mindent megteszünk, hogy megfosszuk őket ettől a választástól

– mondta Biden.

Fegyverjogi csoportok és fegyvergyártók bíróságon támadták meg az ATF-szabályt, egy texasi szövetségi bíró és egy fellebbviteli bíróság a Biden-kormányzat ellen döntött. A Legfelsőbb Bíróság kétszer is úgy döntött, hogy a szabályozás érvényben maradhat, amíg a pereskedés tart.

A fegyvertartás biztonságáért küzdők eközben sürgetik a kongresszust, hogy zárja be a kiskapukat, és a szabályt tegye törvénnyé. Az Everytown for Gun Safety, a fegyveres erőszakot megelőző szervezet szerint több mint egy tucat állam is törvényt fogadott el a szellemfegyverek szabályozásáról.

A csoport és mások is sürgetik a kongresszust, hogy lépjen fel a 3D-nyomtatott fegyverekkel kapcsolatban, amelyekre vonatkozóan a Trump-kormányzat 2020-ban lazított a szabályozáson. Egyetlen szövetségi törvény sem tiltja őket, de az ATF szerint illegális engedélyek nélkül eladásra gyártani őket, és fémdetektorokkal és röntgengépekkel is felismerhetőnek kell lenniük. Az Everytown szerint több államban is vannak egyedi törvények, amelyek szabályozzák vagy tiltják a fegyvereket.