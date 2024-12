Bernie Sanders bejelentette, a most januárban kezdődő ciklusa után vélhetően visszavonul

„Most 83 éves vagyok. 89 éves leszek, amikor vége lesz a jelenlegi ciklusnak. Ki tudja találni. Nem tudom [hogy vissza fogok-e vonulni], de azt feltételezném, hogy valószínűleg igen” – így válaszolt Bernie Sanders a Politicónak adott interjújában arra a kérdésre, hogy ez lesz-e az utolsó ciklusa az idén novemberben újabb hat évre megválasztott progresszív szenátornak.

Sanders már 1991 óta tagja a szövetségi kongresszusnak – 1991 és 2007 között mint képviselő, 2007 óta pedig mint szenátor.

Annak ellenére, hogy Sanders mindig is büszke volt arra, hogy független és nem tagja a Demokrata Pártnak, 2016-ban és 2020-ban is megpróbált a párt elnökjelöltjévé válni, azonban 2016-ban Hillary Clintonnal, négy évvel később pedig Joe Bidennel szemben maradt alul.

A magát demokratikus szocialistának valló Sanders volt az amerikai baloldal vezető arca, és neki sikerült kitaposnia az utat olyan más progresszív politikusoknak, mint Alexandria Ocasio-Cortez vagy Elizabeth Warren szenátor – sokatmondó adat, hogy míg az 1991-ben, Sanders által létrehozott baloldali platform mindössze öttagú volt a Demokrata Pártban, azóta már átlépte a százat is.

Ugyanakkor Donald Trump megválasztásával progresszív mozgalmának jövője is kérdéssé vált, mivel a párt mainstream világnézete valószínűleg a jelenleginél is még inkább jobbra fog tolódni – már Kamala Harris is egy rendpárti kampányt vezetett az idei elnökválasztáson.

Sanders a vereségért egyébként a Demokrata Párt elitjét okolta, mivel szerinte a párt szakpolitikai kérdésekben hátrahagyta a munkásokat, akik emiatt szintén elfordultak a párttól. A mostani interjúban egyébként ehhez hasonlóan arról értekezett,

az átlagos amerikai szenved. Fel kell ismerned a valóságot, ami történik, de nem vagyok biztos benne, hogy elég demokrata tesz így.

A New Hampshire-i szenátor szerint sok amerikai értékeli, amit a Biden-kormány tett a gyógyszerárak csökkentéséért és az infrastruktúra javításáért, de továbbra is úgy tartja, hogy a párt nincs kapcsolatban az amerikai munkásosztállyal, és nem mindenki látja a párton belül, milyen vízió kéne a párt számára.

Mi vagyunk az egyetlen nagyobb ország a világon, amely nem garantálja az egészségügyi ellátást minden emberének. És mi fizetjük a világon a legmagasabb árat a vényköteles gyógyszerekért. Teljesen világos számomra, hogy merre kellene továbbmennünk

– fogalmazott Sanders, aki ezenkívül arról is beszélt, hogy ugyan csökkent a progresszívek száma, de még így is tucatnyian látják úgy a világot a párton belül, mint ő.

