Újabb egykori Fox News-os műsorvezetőt nevez ki Donald Trump

Kimberly Guilfoyle, a Fox News egykori műsorvezetője, valamint fia, Donald Trump Jr. menyasszonya lesz az Egyesült Államok görögországi nagykövete, miután Donald Trump megválasztott elnök őt kérte fel a pozícióra – számol be róla a The New York Times.

Guilfoyle régóta Trump szövetségesének számít: idén, de négy évvel ezelőtt is emlékezetes, rendkívül trumpista beszédet tartott a Republikánus Párt jelölőgyűlésén – ugyanakkor míg négy éve a koronavírus-járvány miatt online megtartott eseményen a rendkívül hangos, olykor már kiabáló beszédstílusa miatt keltette fel a figyelmet, idén pedig amiatt, hogy a közönséget megkiabáltatta.

Ugyan az egykori tévést Trump már az első adminisztrációjában is szerette volna sorai között tudni mint szóvivőt, azonban azt végül elutasította. 2020-ban viszont a republikánus elnök újraválasztási kampányában volt felelős az adománygyűjtésekért.

Kinevezése amiatt meglepő, mert egyrészt diplomáciai tapasztalata nincs, másrészt pedig sajtóhírek szerint már nem alkot egy párt a megválasztott elnök fiával, Donald Trump Jr.-ral.

Guilfoyle az idei jelölőgyűlésen ugyan Trump fiával jelent meg, de hiányzott a megválasztása után készített fényképről is – sajtóhírek szerint egyébként Trump Jr. a floridai milliárdos Bettina Andersonnal találkozik.

Donald Trump a kinevezésről szóló bejegyzésében Guilfoyle-t közeli barátnak és szövetségesnek nevezte, valamint azt írta,

a jog, a média és a politika terén szerzett széles körű tapasztalata és vezetői pozíciója, valamint éles intellektusa rendkívül alkalmassá teszi az Egyesült Államok képviseletére

– írta Trump a Truth Social oldalán.

Az 55 éves Guilfoyle a bejelentés után közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, megtisztelő számára a felkérés, és már alig várja, hogy teljesítse Trump programját, „támogassa görög szövetségeseinket, és elindítsa a béke és a jólét új korszakát”.

A kinevezés hírét egyébként Donald Trump Jr. is kommentálta. X-oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy Kimberly szereti Amerikát, és mindig is nagykövetként szerette volna szolgálni a hazáját, emiatt nagyon büszke rá. Emellett szerinte kiváló vezetője az America First politikának. Arról sem ő, sem pedig a megválasztott elnök szóvivője nem beszélt, hogy Guilfoyle kinevezése miatt Trump Jr. is Görögországba költözik-e majd. Arra a kérdésre pedig, hogy csak amiatt nevezhette-e ki Trump, mert fia jegyese, Trump szóvivője csak annyit reagált, hogy ez egy szexista megjegyzés.

A kinevezését még a szenátus többségének is meg kell szavaznia.

Mint arról az Indexen beszámoltunk, nem ő az első olyan kinevezése Trump második adminisztrációjának, aki tévés tapasztalattal rendelkezik. A legnagyobb kinevezés Pete Hegseth, aki a védelmi minisztériumot vezetné tévés múltjával, de ugyanúgy szerepet talált a celebdoktorként híressé váló dr. Mehmet Oznak.

Trump második elnöksége egyébként rendkívül eltérő lesz az elsőhöz képest: míg 2017-ben tapasztalat és konkrét terv nélkül érkezett a Fehér Házba Trump, addigra 2024-re teljesen a saját képére formálta a Republikánus Pártot, és 2017-hez képest immáron nem külső szereplőkkel, hanem helyettük hozzá hű és lojális emberekkel veszi körbe magát.