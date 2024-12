Tarjányi Péter: Általában nem jobb, hanem rosszabb vezetők érkeznek

Bassár el-Aszad bukása váratlan, de annál gyorsabb folyamat volt. A biztonságpolitikai szakértő szerint a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy hiába az öröm a szíriaiak részéről, akár a diktátornál is rosszabb hatalom kerülhet az ország élére.

A Frontvonal legújabb adásában többek között szó esik az Aszad-rezsim széthullásának hatásairól, az orosz–ukrán front jelenlegi helyzetéről, és arról is, hogy milyen biztonságpolitikai hatása lehet annak, ha egy gyilkosság elévülhet.

Tarjányi a beszélgetés első felében végigviszi az Aszad-diktatúra történetét. Kiemeli, hogy Szíriának orosz és iráni támogatói voltak hosszú időn keresztül, azonban a jelenlegi konfliktusok mellett egyik hatalom sem tudta megfelelő mértékben támogatni Aszadot. Így alakulhatott ki az a helyzet, hogy elvesztette a hatalmát a szír ellenzéki csoportokkal szemben.

Mi történhet Szíriában?

Tarjányi kifejtette, világ már többször megtapasztalta, hogy az eltűnő diktátorok után gyakran keményebb, durvább emberek kerültek hatalomra, ami Szíria esetben is bekövetkezhet. Az eddigi hírek alapján az országot jelenleg terroristák vezetik, akik különösebb kontroll nélkül hozhatnak döntéseket. Nem véletlen, hogy Izrael és az USA is bombázta Szíriát. A cél az, rövid és hosszú távon is, hogy ne rendelkezzenek komoly haderővel a továbbiakban, és így ne jelentsenek kockázatot sem Izrael számára, sem a világ más részeire.

Az egyik nagy kérdés, hogy Oroszország, illetve Irán hogyan fog reagálni a kialakult helyzetre, hiszen mindkét hatalom számára komoly veszteség a szíriai pozícióik elvesztése.

Volt veszélye annak, hogy azt hitték Aszad Magyarországon van

Ha megjelenik Budapesten egy hír Szíriával kapcsolatban […] az 5-10 percen belül visszhangot ver Szíriában is

– mondta el a biztonságpolitikai szakértő, utalva a jelentős, Magyarországon kialakult szír közösségre, illetve arra, hogy a jelenlegi helyzetben nagyon gyorsan jutnak el a hírek Európából Szíriába.

Tarjányi úgy látja, hogy konkrét terrorveszély nem volt Budapesten, de a damaszkuszi követségen dolgozók komoly veszélyben lehettek a felelőtlen híradás okán.

Elévülhet-e egy gyilkosság?

A beszélgetés végén kitértek a Till Tamás gyilkosával kapcsolatban kialakult helyzetre is. Tarjányi szerint egy gyilkossági ügy egyszerűen nem évülhet el, sürgősen változtatni kell a jelenleg kialakult helyzeten.

Ha egy ilyen megtörténik, és egy gyilkos kisétál november 28-án a rendőrség épületéből, és családos emberként készül a karácsonyra, ez szerintem elfogadhatatlan. Itt van dolga a politikának, és ilyen apró dolgokon keresztül lehet üzenni a világnak, hogy egészséges-e egy társadalom, vagy sem

– fejtette ki Tarjányi a műsorban, majd hangsúlyozta, hogy ebben az ügyben hamar és egységesen kell lépéseket tenni.

Adásunk felvétele közben érkezett a hír, miszerint: a Fidesz-frakció bejelentette, törvénymódosítást kezdeményeznek Till Tamás ügyében, a Zsigó Róbert által benyújtott javaslat akár már csütörtökön a parlament bizottsága elé kerülhet.

A beszélgetésben szóba kerül még:

Kijevben aggódnak az Európai helyzet miatt: Németország és Franciaország is kormányválságot él át, így eltolódhat a figyelem Ukrajnáról.

Trump tett célzást arra, hogy kevésbé fogják támogatni Ukrajnát, illetve arra is, hogy kilépteti az Egyesült Államokat a NATO-ból.

