Az elmúlt hetekben kritikus ipari helyszínek és a németországi ramsteini amerikai légitámaszpont felett észleltek azonosítatlan drónokat, de hasonló eszközöket észleltek New Jersey-szerte, New Yorkban, valamint Pennsylvaniában. Egyelőre homályosak a részletek, azonban lehet, hogy kémrepülőgépek voltak.

Azonosítatlan drónokat észleltek az elmúlt hetekben érzékeny ipari helyszínek és a németországi Ramsteinben található amerikai légibázis felett – olvasható a német biztonsági hatóságok bizalmas jelentésében, amit a Spiegel hozott nyilvánosságra.

A kiszivárgott jelentésben számos drónészlelésről számolnak be december 3-án és 4-én az esti órákban a légitámaszpont felett.

Egy biztonsági forrás a Reutersnek elmondta, hogy a Ramstein felett észlelt drónokról szóló jelentés helytálló, a német védelmi minisztérium azonban nem kívánta kommentálni az ügyet.

A német hírszerzés vezetői arra figyelmeztettek,

hogy az ország Ukrajnának az Oroszországgal vívott háborúban nyújtott támogatása miatt lehetséges szabotázskísérletek célpontjává válik.

A német katonai laktanyáknál a közelmúltban történt biztonsági incidensek tovább fokozták a riadalmat.

Érdekesség, hogy New Jersey-szerte – valamint New Yorkban és Pennsylvaniában – több héten át jelentették, hogy éjszaka alacsonyan repülő, drónszerű objektumok csoportjait látták, és az állami tisztviselők az FBI-tól követeltek válaszokat, mert a folyamatos észlelésekről továbbra is kevés információ áll rendelkezésre.