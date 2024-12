Még két hónapot csúszik az űrben rekedt kozmonauták hazatérése, akik júniusban indultak egyhetes kirándulásra

Már korábban tudni lehetett, hogy Suni Williams és Butch Wilmore nem tölti a karácsonyt szerettei körében. A két amerikai űrhajós kilövése után derült ki, hogy komoly gondok adódtak a kapszulával, amellyel vissza kellett volna térniük a Földre. Most már biztos, hogy a cserekapszula sem készül el a februári határidőre.

A nő és a férfi gyorsan beletörődött abba, hogy napok helyett hosszú hónapokat kell majd a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén tölteniük. Júniusban keltek útra, és néhány nap elteltével vették tudomásul, hogy a legjobb esetben is csak a jövő év februárjában térhetnek haza.

Az óriási késést a Boeing által gyártott Starliner, pontosabban annak műszaki hibái okozták – emlékeztetett a BBC.

A NASA a Starliner kiesését a SpaceX által gyártott, vadiúj Dragon kapszulával tervezte pótolni, ám most bebizonyosodott, hogy ez sem készül el a tervezett határidőre, hanem legalább egy hónapot csúszik.

Suni Williams és Butch Wilmore a legjobb esetben is csak március végén, sokkal valószínűbb azonban, hogy 2025 áprilisában érkezhet vissza a Földre.

Az újabb halasztás nem jelent veszélyt az űrhajósokra nézve – állítja az amerikai űrkutatási hivatal.

A Nemzetközi Űrállomásra novemberben érkezett két utánpótlási szállítmány élelmiszerrel, vízzel, ruházattal és oxigénnel, egyszóval mindennel, amire a legénységnek szüksége lehet

– tudatta a NASA közleményében.

Arra is kitértek, hogy a csomag olyan különlegességeket is tartalmazott, amelyekkel az átmenetileg ott élő férfiak és egy nő karácsonykor és szilveszterkor méltó módon ünnepelhetnek az orbitális platform fedélzetén. Itt van ugyanis a Roszkoszmosz űrhajósa is, aki az orosz ortodox naptár szerint 13 napos késéssel emlékezik meg Jézus születéséről és az új esztendő kezdetéről.

A Boeing műszaki problémái után most a SpaceX késik

Az űrállomási küldetéseket általában hat hónaposra tervezik, bár nem egy akadt, amely egy teljes évre elnyúlt.

Az űrtartózkodás kényszerű meghosszabbítása semmilyen gondot nem jelent – állítja a Nyílt Egyetem oktatója, aki viszont elismeri, hogy az űrhajósok csalódottak lehetnek, mert nem ünnepelhetnek otthon meghitt, családi társaságban.

Dr. Simeon Barber szerint az újabb, akár két hónapos csúszás elkeserítő lehet a már egyébként is hosszú misszióban, de hozzátette:

Biztos vagyok abban, ha megkérdeznénk őket, azt válaszolnák, hogy az űrállomás az, ahol a leginkább lenni szeretnek.

A NASA következő négyfős legénységét az eredeti tervek szerint februárban kellett volna felbocsátani, majd ugyanez a kapszula szállította volna vissza a Földre Suni Williams és Butch Wilmore mellett harmadik amerikaiként Nick Hague-et, illetve az orosz Alekszandr Gorbunovot.

A SpaceX azonban késik a vadonatúj Dragon gyártásával. A NASA fontolóra vette egy másik SpaceX kapszula bevetését, aztán mégis kitartott az eredeti elképzelés mellett.

A szovjet, aki az űrbe ment fel, és oroszként jött le

Szergej Krikaljov 1991 májusában indult a Mir űrállomásra, de sem júliusban, sem októberben nem fért be a Földre visszatérő űrhajókba. Még akkor is a bolygó körül keringett, amikor a Szovjetunió 1991. december 26-án összeomlott.

Krikaljov helyzetét bonyolította, hogy a bajkonuri leszállóhely Kazahsztán területére került, de természetesen minden további nélkül engedélyezték landolását.

Összesen 311 napot töltött a világűrben, ahová szovjet állampolgárként lőtték ki, és oroszként tért haza 1992. március 25-én.

Ennél is hosszabb ideig, 371 napig, több mint egy évig volt a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén a tavaly szeptemberben hazautazó amerikai, Mark Rubio.

Az abszolút rekorder a türkmén–orosz Oleg Kononyenko. A 60 éves űrhajós tavaly februárig 1111 napig, összesen több mint három évig volt a Nemzetközi Űrállomás vendége – igaz, öt különböző küldetés során.

(Borítókép: Butch Wilmore és Suni Williams 2024. június 5-én. Fotó: Joe Raedle / Getty Images)