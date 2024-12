Rengeteg vegyi fegyver kerülhet a terroristák kezére

Basar al-Aszad szíriai elnök megbuktatása 13 év polgárháború után gyorsabban és sokkal kevesebb vérontással történt, mint azt bárki várta volna. Különösen meglepő volt, hogy a rezsim bukását nem kísérte mérgesgáz-felhő. A brutális szíriai polgárháború alatt Aszad több mint 300 alkalommal vetett be vegyi fegyvert saját állampolgárai ellen, amely több ezer áldozatot követelt. A legsúlyosabb egy szaringázos támadás volt, amelyet 2013 augusztusában indítottak Damaszkusz egyik külvárosa ellen, és amely becslések szerint 1400 ember halálát okozta − írja a Foreign Affairs.

Bár Aszad eltűnt, a vegyi fegyverek kísértete még mindig ott lebeg Szíria felett. 2013 előtt a nyugati hírszerző szolgálatok becslése szerint Szíria rendelkezett a világ egyik legnagyobb vegyifegyver-arzenáljával, többek között mustárgázzal, VX-szel és szarinnal.

Emellett aggasztó jelek utalnak arra, hogy a rezsim idegméreg-prekurzorok importálásával és gyártási létesítmények újjáépítésével igyekezett megerősíteni vegyifegyver-programját. Bármilyen vegyi fegyvert tartott is meg Aszad 2013 után, vagy állított elő azóta, az most őrizetlenül van − és azt az új kormány lefoglalhatja, vagy a felkelők vagy terrorista csoportok ellophatják.

Nagyon komoly a kockázat

De még ha az új damaszkuszi vezetés meg is akarja semmisíteni a Szíriában megmaradt vegyi fegyvereket, az ország más szereplői nem biztos, hogy ezt teszik. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet, amely 2014-től a Moszulból való 2017-es kiszorításáig rögtönzött vegyi fegyvereket használt Irakban és Szíriában, még mindig aktív az országban. Fennáll a veszélye annak is, hogy az Aszadhoz hű erők vagy az alavita kisebbség szélsőséges elemei, amelyhez az Aszad család tartozott, lázadást indítanak. Az ilyen frakciók potenciálisan hozzáférhetnének a korábbi rezsim által elrejtett eszközökhöz. Minél tovább tart, amíg az új szíriai kormány megszilárdítja hatalmát és stabilizálja az országot, annál nagyobb a kockázata annak, hogy a készleteket kifosztják.

Fennáll annak a veszélye is, hogy a szíriai vegyifegyver-szakértőket terrorista csoportok vagy más országok magukhoz édesgetik. 40 éve tartó programjában Szíria elsajátította a halálos ideggázok előállítását, és kifejlesztette arzenálját. A rezsim programja becslések szerint 300 tudóst és mérnököt foglalkoztatott, akik közül sokan most új munkát keresnek. Irán és Észak-Korea is rendelkezik vegyifegyver-programmal, amelyeknek hasznára válhat a tudásuk. Szíriában vagy más régiókban terrorista csoportok is megpróbálhatják beszervezni ezeket a vegyészekből lett zsoldosokat, hogy tömegpusztításra alkalmas új eszközöket fejlesszenek ki.