Több, Donald Trumpot támogató, a MAGA-univerzum prominens figurája kritizálta Donald Trump döntését, hogy egyik tanácsadójának egy bevándorlót nevezett ki, mivel szerintük egy ilyen tanácsadó a MAGA-szlogennel ellentétes politikát javasolna a bevándorlás kapcsán. Az Amerikába maga is bevándorlóként érkező Elon Musk ezen kiakadt és bejelentette, kész akár háborúra szállni a kérdést illetően.

Nem várt vita kerekedett Elon Musk techmilliárdos, egyben Donald Trump megválasztott elnök bizalmasa és a Donald Trump szlogenje, a Make America Great Again szlogen után csak MAGA-soknak nevezett trumpisták között:

a MAGA-univerzum több szélsőjobboldali, prominens arca ugyanis már napok óta bírálja Elon muskot és vitatkozik vele.

A vita alapját az adja, hogy Donald Trump AI-ügyi tanácsadójának Sriram Krishnan korábbi kockázati tőkebefektetőt kérte fel, aki történetesen indiai, és később költözött Amerikába, hogy ott karriert építsen.

A MAGA-koalíció szélsőjobboldali része ugyanakkor kifogásolja, hogy az illegális bevándorlás témájával kampányoló Trump egy Amerikába legálisan érkező bevándorlót nevez ki tanácsadójának, ami miatt ők most attól tartanak, hogy Trump ezen tanácsadója a bevándorlásnak kedvező politikát fog javasolni – ami szerintük szembemegy mindennel, amit a MAGA szlogen jelent.

E vitába szállt bele Elon Musk, aki Krishnanhoz hasonlóan maga is a képzett külföldi munkaerőknek fenntartott H–1B vízummal érkezett anno Amerikába, és kiállt a program fontossága mellett. Közösségi oldalán, az X-en arról írt a dél-afrikai és kanadai szülőktől származó – egyébként már amerikai állampolgársággal is rendelkező – Musk, hogy hozzá hasonlóan sok külföldi érkezett ezen programmal Amerikába, hogy aztán olyan vállalatok fejlődését segítsék, amik megerősítik Amerikát.

Üzenetét azzal a nem túl barátságos felütéssel zárta,

Tegyél egy nagy lépést hátra és B***D MAGAD arcon. Háborúra fogok szállni ebben a kérdésben, amit a hozzád hasonlók fel sem tudnak fogni.

Emellett Musk több, a MAGA-univerzumban sok követővel rendelkező szélsőjobboldali véleményvezérnek és megmondóembernek elvette X-en a hitelesítő pipáját, ami részben azzal jár, hogy az ígérete ellenére még továbbra sem nyilvános algoritmus hátrébb sorolja bejegyzéseiket, valamint mivel nem hitelesített, ezért bejegyzéseik után nem generálnak a profilnak bevételt, ami csak további olaj volt a tűzre a Musk és a vele egyet nem értő trumpista médiaszemélyiségek között.

A vitát ugyanakkor maga Donald Trump próbálja lezárni, miután a megválasztott amerikai elnök Musknak adott igazat,

amikor a New York Postnak úgy nyilatkozott, hogy ő is sok H1–B vízummal érkezőt alkalmaz, a programnak pedig nagy hívője, amit ő maga is sokszor használt és nagyszerű programnak tart.

Mint arra a The Guardian emlékeztet, Musk autóipari cége, a Tesla ebben az évben 724 munkavállalót foglalkoztatott, akik ezzel a három évre szóló, utána azonban szabadon meghosszabbítható vízummal érkeztek munka céljából Amerikába. De nemcsak a Tesla, hanem a legtöbb amerikai techvállalat is sok ilyen vízummal rendelkező külföldit alkalmaz, köztük akár cégvezetőket is, ami a program kritikusai szerint csökkenti az amerikai állampolgárok bérét.

Elon Musk egyébként az elnökválasztási kampányban több mint 250 millió dollárt költött Trump támogatására, majd a választási győzelem után Trump azt ígérte, hogy egy eddig nem létező, Fehér Ház alá tartozó hivatal élére nevezi ki Vivek Ramaswamyval, akiknek feladata a szövetségi állam kiadáscsökkentése lesz. De Musk ezen kívül is nagy hatást gyakorol Trumpra – sajtóhírek szerint sok időt tölt a megválasztott elnök társaságában, sőt, Trump más országok, valamint fontos cégek vezetőivel folytatott beszélgetésein is részt vesz, többek között Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is találkozott.

A héten egyébként Musk több ízben is arról írt közösségi oldalán, hogy az amerikai tehetségek hiánya miatt az amerikai techcégek fejlődéséhez szükségesek a külföldi munkavállalók.