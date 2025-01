Elnökválasztási kampányának hangadó ígérete volt, hogy újra naggyá teszi Amerikát, a jubileum pedig két év múlva remek alkalom lesz arra, hogy pazar ünnepségekkel idézzék fel a vívmányokat.

A függetlenségi háború 1775 áprilisában kezdődött, miután a britek megkísérelték letörni az ellenállást. Válaszul nyílt fegyveres lázadás kezdődött a korona ellen.

A következő évben, 1776. július 2-án a philadelphiai kongresszuson kimondták az elszakadást Nagy-Britanniától, két nappal később pedig közzétették a függetlenségi nyilatkozatot. Július 4-ét azóta a függetlenség napjaként, az Egyesült Államok legjelesebb dátumaként ünneplik.

A csaknem tizennégy hónapos rendezvénysorozat terve még csak körvonalazódik, de sok részlet már kiszivárgott. Ezeket a londoni Sun gyűjtötte csokorba.

Az elképzeléseket Donald Trump már egy éve vázolta.

Minden bizonnyal elkészül az amerikai hősök panoptikuma, ahol többek között várhatóan George Washington, Neil Armstrong és Muhammad Ali óriási szobrai előtt tiszteleghetnek a látogatók.

Az iowai vásáron, az amerikai fogások udvarában a McDonald's és a KFC kap kitüntető helyet.

A vásártéren időnként egy gőzmozdony vontatta, a hazaszeretetet jelképező vörös, fehér és kék színre festett Szabadságvonat robog át, amely felidézi a történelem legfontosabb pillanatait.

Az ötletet először Ross Rowland Jr., egy fiatal mérnök vetette fel a hetvenes évek elején a bicentenárium, a 200. születésnap megünneplésére.

Párthovatartozástól függetlenül mind az ötven kormányzóval összefogok, hogy a Great American State Fairen bemutassunk minden államot – fogadkozott Trump.

Don't make any plans for 2026. It's America's 250th birthday and we're all going to Iowa for The Great American State Fair! * pic.twitter.com/BXZQmHLrcj