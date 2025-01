Az FBI több részletet is elárult a New Orleans-i gázolóval kapcsolatban

Korábban a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) feltételezte, hogy a merénylet elkövetéséért felelős Samszúd din Dzsabbarnak tettestársai is lehettek, ezért utánajártak, hol járt a megelőzően, és kikkel tartotta a kapcsolatot. Most erről adtak tájékoztatást a Reutersnek.

A támadás gyanúsítottja a texasi illetőségű Shamsud-Din Jabbar, az amerikai hadsereg 42 éves veteránja, 2009 februárjától 2010 januárjáig Afganisztánban is szolgált, ezt követően pedig 2020-ig a hadsereg kötelékében informatikusként dolgozott. Több katonai kitüntetéssel szerelt le.

Kiderült, hogy hűséget fogadott az Iszlám Államnak, aminek zászlaját megtalálták kisteherautójában, amivel a támadást végrehajtotta – közölte az FBI, hozzátéve: az esetnél egyedüli elkövető volt. Mint ismert, a férfi miután újév hajnalán 14 ember halálát és 35 ember sérülését okozva az ünneplő tömegbe hajtott New Orleansban, a rendőrökkel tűzharcba keveredett, amely során életét vesztette.

A terrorcselekményhez használt járműben fegyvereket, valamint csőbombákat is találtak. Elmondásuk szerint mindkét eszköznek volt vevőkészüléke a távolból való vezérléshez.

Feltételezéseik szerint a férfi nem magányos elkövető, hanem a kivitelezésben tettestársai voltak, és a gyanúsítottak után hajszát indítottak.

A szövetségi nyomozók az elkövető hátterét vizsgálva sajtótájékoztatón beszámoltak arról, hogy annak is utánajártak, hogy Jabbar 2023. június 22. és július 3. között miért utazott Kairóba. Néhány nappal később a kanadai Ontarióba repült július 10-én, és 2023. július 13-án tért vissza az Egyesült Államokba”– idézte a Reuters Lyonel Myrthil, a New Orleans-i kirendeltségért felelős FBI különleges ügynököt.

„Nyomozóink választ kapnak arra vonatkozóan, hogy hová ment, kivel találkozott, és hogy ezek az utazások hogyan kapcsolódhatnak vagy nem a New Orleans-i városunkban végzett tevékenységéhez”– tette hozzá.

Az FBI azt is közölte, hogy Jabbar legalább kétszer utazott New Orleansba a támadást megelőző hónapokban, először októberben, majd novemberben. A gyanúsított ezalatt egy New Orleans-i bérlakásban tartózkodott – ismertették, hozzátéve, hogy videókat tett közzé a közösségi médián, mielőtt a francia negyedbe utazott, ahol a Bourbon Streeten történt a támadás.

A férfi a Facebook-oldalán közzétett egyik felvételen elmondta: azt tervezte, kárt tesz a családjában és a barátaiban, azonban aggódott, hogy a címlapok nem a „hívők és a hitetlenek közötti háborúra” összpontosítanak.

A New Orleans-i halottkém hivatalának tájékoztatása szerint a merényletben meghalt 14 ember közül a legfiatalabb 18 éves, a legidősebb 63 éves volt, a legtöbben pedig a húszas éveikben jártak.

A zenei kultúráról híres New Orleans a szilveszteri és újévi turizmus kiemelt célpontja, ahol szilveszter éjszaka százezrek tartózkodtak, hogy búcsúztassák az óévet és köszöntsék az újat. A városban újév napján tartották volna az egyetemi amerikai futball kiemelt mérkőzését, a Sugar Bowlt, de a támadás miatt egy nappal elhalasztották.