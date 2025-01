Egy házaspár végzett egy ukrán nővel, hogy megszerezzék a kisbabáját

Egy házaspár azért gyilkolt meg egy fiatal ukrán nőt és végzett annak édesanyjával, hogy megszerezze újszülött kisbabáját. Először Telegramon vették fel velük a kapcsolatot, majd egy étterembe csalták őket, ahol kábítószert tettek az ételeikbe, hogy azután a férfi minél könnyebben végezhessen velük. Az egyik holttestet fel is gyújtották. Ügyükben február végén hirdetnek ítéletet.

Megkezdődött annak a házaspárnak a pere, akik a gyanú szerint megöltek egy ukrán nőt és annak édesanyját, hogy a fiatalabb nő gyermekét sajátjuknak adják ki. Az ügyészség gyilkosság miatt emelt vádat.

A dpa német hírügynökség azt írja, hogy a tárgyalás kezdetén a két vádlott az ügyvédeik által felolvasott vallomásokban beismerte a bűncselekményeket és mindketten megbánást tanúsítottak a történtek miatt. A vádirat szerint a nő és férje tavaly márciusban gyilkolta meg a 27 éves nőt és végzett annak 51 éves édesanyjával is, hogy a fiatalabb nő akkor öt hetes gyermekét sajátjuknak adják ki. A házaspárt ezért kiskorúak elrablásával is vádolják. Az ügyészség szerint a bűncselekmény indítéka az volt, hogy a most 45 éves, Heidelberg melletti Sandhausenből származó nőnek és 43 éves férjének nem lehetett saját gyereke.

A körülbelül tizenegy hónapos kisbaba jelenleg Ukrajnában él a nagynénjénél, aki a per egyik vádlottja. A perre összesen kilenc tárgyalási napot tűztek ki. Az ügyben február 21-én hirdethetnek ítéletet.

Étterembe csalták, majd kivégezték őket

A két ukrán nő baden-württembergi meggyilkolása után kedden kezdődött Mannheimben a házaspár pere. A vádirat szerint még márciusban gyilkolták meg a szökésben lévő ukrán nőt és felnőtt lányát, hogy elrabolják a lány kisbabáját. Az ügyészség szerint a bűncselekményt nyilvánvalóan a beteljesületlen gyermek utáni vágy motiválta. A 43 éves férfi és a 44 éves nő már régóta szerettek volna egy közös kislányt és 2023 márciusa óta tervezték, hogy elrabolnak egy újszülött csecsemőt, és saját gyermeküknek adják ki. A nő egy ukrán menekülteket támogató Telegram-csoporton keresztül vette fel a kapcsolatot egy terhes 27 éves nővel, majd amikor 2024 februárjában megszületett a gyerek, a pár úgy döntött, hogy megölik az édesanyát és a nagymamát. Ezt úgy kivitelezték, hogy március elején elvitték a két nőt egy étterembe, és titokban nyugtató gyógyszert adtak be nekik.

Miután az 51 éves nő jelezte, hogy rosszul érzi magát, a házaspár úgy tett, mintha kórházba vinnék. Ehelyett egy Bad Schönbornban lévő tóhoz vitték a nagymamát, aki ekkor már nem volt eszméleténél. A férfi többször fejbe verte, majd a holttestet a tóba dobta. A 27 éves lánynak azt mondták, hogy édesanyja szívrohamot kapott, majd a fiatal nővel és a kisbabával Rheindammba hajtottak, ahol a férfi szintén fejre mért ütéssel végzett az addigra eszméletlen 27 éves lánnyal. A pár ezután felgyújtotta a holttestet, és hazavitte magával a babát.

A fiatal édesanya holttestét nemsokkal később megtalálták, és nagyjából két héttel később a rendőrség búvárai a másik holttestre is ráleltek a tóban. A babát sértetlenül találták meg a házaspárral együtt.A házaspár jelenleg előzetes letartóztatásban van. Kétrendbeli közös gyilkossággal és egyrendbeli kiskorú elrablásával vádolják őket. A mannheimi kerületi bíróság február végéig összesen kilenc tárgyalási napot tűzött ki.