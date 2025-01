Donald Trump már a beiktatása napján felhatalmazást kapna Grönlandról tárgyalni

Donald Trump republikánus szövetségesei beadták a „Make Greenland Great Again Act” törvényjavaslatot. A javaslat felhatalmazná a megválasztott elnököt arra, hogy hivatalba lépésének napján tárgyalásokba kezdhessen a Dán Királysággal arról, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé váljon.

Donald Trump megválasztott elnök republikánus szövetségesei az amerikai képviselőházban igyekeznek támogatást szerezni a Grönland megvásárlásáról szóló tárgyalások engedélyezéséről szóló törvényjavaslathoz – írja a Reuters.

A törvényjavaslat a „Make Greenland Great Again Act” (Tegyük újra naggyá Grönlandot) nevet viseli – közölte a törvényjavaslat beterjesztését vezető Andy Ogles és Diana Harshbarger republikánus amerikai képviselők irodája. Trump Grönlandot az Egyesült Államok részévé akarja tenni, és erről szólva azt sem zárta ki, hogy katonai erővel kényszerítse Dániát az átadásra.

Amennyiben elfogadják a törvényjavaslatot, az lehetővé teszi az elnöknek, hogy már hivatalba lépése napján, január 20-án tárgyalásokat kezdjen Dániával.

„A kongresszus ezennel felhatalmazza az elnököt, hogy 2025. január 20-án, keleti idő szerint 12 óra 01 perctől kezdődően arra törekedjen, hogy tárgyalásokat kezdjen a Dán Királysággal Grönland Egyesült Államok általi megszerzésének biztosítása érdekében” – áll a törvénytervezetben.

„Legkésőbb 5 naptári nappal azután, hogy a Dán Királysággal megállapodásra jutott Grönland Egyesült Államok általi megszerzéséről, az elnök továbbítja az illetékes kongresszusi bizottságoknak a megállapodást, beleértve az összes kapcsolódó anyagot és mellékletet” – teszi hozzá a tervezet.

A grönlandi miniszterelnök szerint szorosabban együttműködnének Washingtonnal

Grönland szorosabban együtt szeretne működni az Egyesült Államokkal a védelem, valamint a sarkvidéki sziget természeti erőforrásainak kiaknázása terén – jelentette ki hétfői sajtótájékoztatóján Mute Egede, a Dániához tartozó terület miniszterelnöke.

Hangsúlyozta, hogy kormánya lehetőségeket keres, miként tudna együttműködni az Egyesült Államokkal, és kész párbeszédet indítani Donald Trump leendő amerikai elnök kormányzatával.

A kormányfőt az amerikai katonai képességek grönladi kiszélesítéséről is kérdezték. „Grönland függetlensége Grönland dolga, ami saját földjének használatát is illeti, így Grönland dolga azt is eldönteni, hogy milyen megállapodásra jusson” – hangsúlyozta.

Ez az első alkalom, hogy odafigyelnek Grönlandra. Nyugodtnak kell lennünk, ki kell használnunk a helyzetet és össze kell tartanunk

– tette hozzá.

A mintegy 57 ezres Grönland már 600 éve Dánia része, 2009-ben azonban széles körű autonómiát kapott, és azt a jogot is, hogy kikiáltsa függetlenségét Dániától. Egede már újévi beszédében kitért Grönland esetleges függetlenségére: kijelentette, hogy a sziget nem eladó „és soha nem is lesz az”. Donald Trump nemrég – előző elnökségéhez hasonlóan – ismét felvetette az ásványi kincsekben és természeti erőforrásokban gazdag sziget megvásárlásának lehetőségét – közölte az MTI.