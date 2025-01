Közvetlenül miniszterei mögött fognak ülni a techmilliárdosok Donald Trump beiktatásán

Elon Musk, Jeff Bezos és Mark Zuckerberg is személyesen fog részt venni Donald Trump megválasztott amerikai elnök január 20-i beiktatásán, ráadásul az NBC News információi szerint a techmilliárdosok elég előkelő helyen fognak szerepelni:

Musk, Bezos és Zuckerberg is a pódiumon kapnak majd helyet, ráadásul közvetlenül Trump kabinete mögött.

A három techmilliárdos az elmúlt évben megpróbálták kivívni Trump kegyeit. Elon Musk több mint 250 millió dollárnyi adománnyal segítette Trump kampányát, ráadásul a Tesla, a SpaceX és egyben az X vezérigazgatója a megválasztott elnök új adminisztrációjában is részt vesz majd, mivel az eddig nem létező, a szövetségi állam hatékonyságáért felelő hivatal társvezetője lesz. Ezenkívül Musk sokat tartózkodik Trump floridai rezidenciáján, Mar-a-Lago-ban is.

Ugyanakkor nem csak Musk próbál jó kapcsolatot kialakítani a január 20-án hivatalba lépő elnökkel. A Meta-vezérigazgató Zuckerberg például ebben a hónapban jelentette be, hogy platformjain megszüntetik a tényellenőrzést, valamint a beiktatási ünnepség alapjába összesen egymillió dollárt fizetett be – Zuckerberg egyébként a republikánus megadonor Miriam Adelsonnal közösen rendez is majd egy fogadást a beiktatás utánra.

Zuckerberg mellett Jeff Bezos Amazon-alapító és ügyvezető elnöke is egymillió dollárral támogatja a beiktatási ünnepséget. Emellett Bezos tavaly ősszel döntött úgy, hogy a tulajdonában lévő Washington Post eddigi hagyományaival ellentétben a 2024-es elnökválasztáson egy jelölt támogatására sem buzdítja az olvasóit – az amerikai és brit lapokban szokás, hogy választások előtt a szerkesztőség egy véleménycikkben kiáll egy párt vagy egy jelölt mellett és érvel mellettük –, ami miatt sokan kritizálták a lapot és többen is felmondtak a szerkesztőségből.

A három techmilliárdos részvétele nemcsak azért lesz kuriózum, mert jelenleg ők a világ leggazdagabb emberei, hanem az is érdekességet szolgál, hogy egyébként egymással évek óta rivalizálnak.

Mindhármuknak van közösségi oldala – Zuckerbergnek a Facebook, az Instagram és a Threads, Musknak az X-re átnevezett egykori Twitter, Bezosnak pedig a leginkább videójátékosok által streamélsre használt Twitch –, valamint egymással versenyeznek a mesterséges intelligencia-fejlesztésben.

Emellett Muskhoz hasonlóan Bezosnak is van űripari cége, ami régóta szeretné letörni a SpaceX dominanciáját, míg Bezos és Zuckerberg a reklámpiacon versenyeznek egymással, Musk és Zuckerberg pedig a közösségi médiában.

A három férfi egyébként személyesen is érdekelt Trump második elnökségében: Zuckerberg ellen lehetséges, hogy elindítanak egy trösztellenes eljárást, emellett pedig az adócsökkentések, illetve állami szabályozások kapcsán is nyerészkedhetnek cégeik.