Joe Biden kemény döntést hozott a távozás előtt, ezzel mindent boríthat

Joe Biden leköszönő amerikai elnök nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva bejelentette, hogy Washington betiltja a fejlett kínai és az orosz technológiák beépítését járművekbe, valamint a saját fejlett technológiájuk exportját is ezekbe az országokba. Peking azonnal tiltakozott az intézkedés ellen.

Az MTI beszámolója szerint a Fehér Ház közleményében azt írták, hogy az új szabályozás

megakadályozza az olyan járművek és járműalkatrészek importját, amelyekben orosz vagy kínai hardver, illetve szoftver van.

A tájékoztatás szerint a szoftverekre vonatkozó korlátozások a 2027-es modellévtől, míg a hardverekre vonatkozó korlátozások a 2030-as modellévtől lépnek életbe a járműveknél. A magyarázat szerint ezek az intézkedések elengedhetetlenek ahhoz, hogy az Egyesült Államokat megvédjék a hálózatba kötött járműveinek ellátási láncát érő, kínai és orosz nemzetbiztonsági fenyegetésektől.

„A Biden–Harris-kormány elkötelezett amellett, hogy az amerikai autóipari ellátási láncok ellenállók és biztonságosak legyenek a külföldi ellenséges kiberfenyegetésekkel szemben” – írták a közleményben. A Biden-kormányzat eddig a Kínából származó elektromos autókra kivetett, 100 százalékos vámmal védte az amerikai autópiacot. Donald Trump, aki január 20-án lép az elnöki hivatalba Biden utódjaként, szintén kemény fellépést ígért Pekinggel szemben.

Mint az MTI megjegyezte, az intézkedés nehéz helyzetbe hozza az olyan amerikai cégeket, mint például a Polestar, amely ugyan Dél-Karolinában gyártat, de a kínai Geely vállalat ellenőrzése alatt áll. A Waymo – a Google anyavállalatának, az Alphabetnek a tulajdonában lévő, önvezető autókat gyártó vállalat – pedig arra készül, hogy a következő generációs járművei a Kínából származó Zeekr márkának a módosított változatai lesznek (a Waymo azonban azt tervezi, hogy az eredeti, kínai elektronikát saját rendszerekkel cseréli le).

Reakciók a döntésre

Elon Musk amerikai milliárdos, Trump tanácsadója – a kormányzati hatékonyságért felelős, Trump beiktatása után létrehozandó hivatal társvezetője – és a Tesla amerikai elektromosautó-gyártó vezetője bírálta ezeket a vámokat, mert szerinte torzítják a piacot (a Teslának van egy nagy gyára Sanghajban, és az eladásoknál a kínai piacra is támaszkodik).

Kína szerdán közölte, hogy „határozottan ellenzik” az Egyesült Államok által bejelentett tilalmat,

amely a kínai technológiát tartalmazó, hálózatba kötött járművek gyártására és értékesítésére vonatkozik, mert szerintük a mögötte álló nemzetbiztonsági érv „teljesen megalapozatlan”.

„Kína felszólítja az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel a nemzetbiztonság fogalmának túlzott általánosításával, és vessen véget a kínai vállalatokkal szembeni indokolatlan keménykedésnek. Az ilyen gyakorlatok megzavarják a vállalatok közötti gazdasági és kereskedelmi együttműködést, sértik a piacgazdaság és a tisztességes verseny elvét” – mondta Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője szokásos szerdai sajtótájékoztatóján.

Mi a célja Joe Bidennek a last minute lépésekkel?

A Reuters hírügynökség Biden bejelentésével, illetve az utolsók közt tett külpolitikai lépéseivel (ezek közé sorolták a büntetőintézkedések mellett a szerdai gázai tűzszünetet is) kapcsolatban arról közölt cikket szakértőket megkérdezve, hogy a leköszönő Biden lépései valójában Donald Trumpnak is kedvezhetnek, mivel eszközöket adnak az új elnök kezébe az Oroszországgal, Kínával és másokkal szemben folytatott tárgyalásokhoz.

Mint emlékeztettek, a leköszönő elnök kevesebb mint egy hét alatt „szankciókkal sújtotta az orosz olajtermelőket és hajókat, korlátozta a félvezetőchipek exportját, egy vizsgálat után tisztességtelennek nyilvánította a kínai hajóépítési gyakorlatot, szövetségi területeket engedett át mesterségesintelligencia-központok számára” – és most gyakorlatilag bebetonozta a kínai járművek tényleges tiltásának tervét.

Az utolsó pillanatban tett bejelentéseivel Biden „megpróbálja alakítani, hogy a történelem hogyan fog emlékezni rá” – mondta Robert Rowland, a Kansasi Egyetem elnöki retorikára szakosodott professzora a hírügynökségnek. Ezzel „nagy befolyást ad Trumpnak” is – mondta, hozzátéve: könnyen lehet, hogy Biden ezekkel a lépésekkel nem éppen magán segít. Megjegyezte azt is, hogy ha Biden valóban fényesíteni akarja örökségét, akkor „már egy évvel ezelőtt meg kellett volna tennie ezeket a dolgokat. Most már túl késő.”

A Reuters szerint Biden csapata a fentieken túl jó néhány olyan intézkedést is előkészített már, amelyekkel Trump teljesíthetné az elnökválasztási kampányban tett ígéreteit. A hírügynökségnek nyilatkozó politikai stratégák szerint mindez része volt Biden szélesebb megközelítésének, amely a zökkenőmentes átmenetet helyezi előtérbe. A Fehér Házban azt remélik, hogy ezáltal „új lehetőségeket teremtenek, hogy az új csapat és a kongresszus valóban nekiláthasson a munkának” január 20. után – mondta a jelenlegi kormányzat egyik tisztviselője.

Joe Biden azt is bebiztosította, hogy az Oroszország elleni szankciókat ne lehessen visszavonni

Mindemellett a Financial Times szerint az amerikai elnöknek egy másik célja is van: az, hogy Donald Trump se vonhassa vissza azokat a büntetőintézkedéseket, amelyeket az ukrajnai háború miatt róttak ki Oroszországra. Mint írták, a legutóbbi szankciókba egy olyan szabályozási tételt is belefoglaltak,

amelynek értelmében a törvényhozók megakadályozhatják azt, hogy a Fehér Ház visszavonja az intézkedéseket,

Az új felhatalmazás lehetőséget ad a törvényhozóknak arra, hogy megakadályozzák az új Fehér Ház azon kísérleteit, hogy visszafordítsanak egy ilyen lépést – igaz, csak akkor, ha a kongresszus mindkét háza kimondja egy külön döntés értelmében azt, hogy a helytelen szankciókat visszavonja.