Volodimir Zelenszkij megdönthetetlen bizonyítéka, avagy elfogták az ukránok az észak-koreai katonákat

Előkerült egy videó arról, hogyan fogták el az ukrán különleges műveleti erők azokat az észak-koreai katonákat, akikről maga Volodomir Zelenszkij ukrán elnök is videót osztott meg, továbbá akiknek a beszámolói szerinte „megdönthetetlen bizonyítékként szolgálnak” Phenjan részvételére az ukrajnai háborúban.

Volodomir Zelenszkij ukrán elnök szerint a héten elfogott két észak-koreai katona „megdönthetetlen bizonyítékként” szolgál arra, hogy Phenjan részt vesz az ukrajnai háborúban, egyikük ugyanis – akit az ukrán különleges műveleti erők fogtak el az oroszországi kurszki régióban – megerősítette, hogy hamis orosz dokumentumokkal rendelkezik. A The Kyiv Independent közzétette az elfogásról készült felvételeket, amelyben ukrán katonák arról is beszélnek, hogy miért olyan nehéz lecsapniuk az észak-koreai katonákra.

Mint arról beszámoltunk, az ukrán államfő korábban a közösségi oldalain osztotta meg azt a felvételt, amelyen egy ágyban fekvő észak-koreai férfi – tolmács segítségével – az ukrán titkosszolgálat munkatársainak beszél arról, hogyan sebesült meg, és miként fogták el. Elmondta, hogy egy csatában megsebesült és nem tudott mozogni, de később ukrán katonák megtalálták és magukkal vitték. A The Kyiv Independent most megosztott egy videós riportot, amelyben bemutatták, hogyan zajlott a phenjani bekerítése, továbbá ukrán katonák beszéltek arról, mióta figyelték a területet és miért olyan nagy kihívás elfogni az észak-koreai katonákat. Az elfogott katona is megszólalt, és arra a kérdésre, hogy a fényképen ő szerepel-e az orosz dokumentumokon, valóban nemmel válaszolt.

Nehéz leszerelni Phenjan katonáit

Az oroszországi kurszki területen tevékenykedő ukrán erők számos kísérlet után fogták el a két észak-koreai katonát. Az államfő amellett, hogy videót osztott meg az elfogás napján a kihallgatásáról, azt is kijelentette, hogy Ukrajna kész visszaadni őket hazájuknak egy fogolycsere keretében.

A videóban szereplő ukrán katonák elmondták, hogy már régóta megfigyelték a területet, ismerték az észak-koreaiak pozícióját, de ki kellett várniuk a megfelelő időt a támadással. Amikor végül támadtak az ukránok, az egyik észak-koreai katona meg is sérült, és csak nehezen tudtak vele kommunikálni. A nyilatkozó katonák elárulták, hogy a legnagyobb nehézséget a phenjani katona leszerelése okozta, mert tudták, hogy gránát van nála. Miután leszerelték és elvitték a helyszínről egy tűzharc közepette, ellátták a sérüléseit.

Ágyútölteléknek használt észak-koreaiak

A fogoly később azt is elárulta, hogy milyen parancsokat kaptak arra az estre, ha elfognának egy ukrán katonát. Mint elmondta, akkor két képet kellett volna mutatniuk: egy képet egy házzal és egy másik képet fegyverekkel, hogy megnézzék, mit választ az illető: ha a házat, akkor elengedik, ha azonban a fegyvert, akkor foglyul ejtik.

Egyes források szerint tízezer, mások szerint tizenkétezer észak-koreai katonát küldött Kim Dzsongun segítségül Vlagyimir Putyin „különleges katonai műveletének” támogatására. Egyes hírek szerint azonban ezek az ukránok ellen harcoló észak-koreai katonák óriási veszteségeket szenvednek a harctéren. Ennek ellenére az ukrán katonák úgy vélik, hogy az oroszoknak segédkező phenjaniak kemények, jól edzettek és fegyelmezettek. Ráadásul Kim Dzsongunnak nem is az számít, mennyien esnek el, mivel így szorosabbá teheti az orosz–észak-koreai kapcsolatokat, továbbá a hadsereg harctéri tapasztalatokat is szerezhet.

Korábban írtunk róla, hogy miért múlt felül minden képzeletet az elfogott katonák vallatása és a korábban ukrán hadsereg által fellelt több elesett észak-koreai katona holttesténél talált dokumentum. A legtöbb bizonyíték azt támasztja alá, hogy az észak-koreai katonák nincsenek kiképezve a modern hadviselésből, és gyakorlatilag ágyútölteléknek használják őket a létszámhiányban szenvedő oroszok. Ezt korábban John Kirby, az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője is megerősítette, aki azt mondta, hogy az észak-koreai katonákat „feláldozhatóként” kezelik az oroszok, és arra utasítják őket, hogy vállaljanak „reménytelen támadásokat az ukrán csapatok ellen. A politikus arról is beszámolt, hogy több észak-koreai katona inkább öngyilkos lett, mint hogy megadta volna magát az ukrán erőknek.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, csütörtöki percről percre frissülő cikkünket itt találja.